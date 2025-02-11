被王婉諭爆農地超貸違建 林思銘：民進黨員委託借名登記

立法院國民黨團書記長林思銘。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/02/11 11:24

〔記者劉宛琳／台北報導〕時代力量黨主席王婉諭爆料國民黨立委林思銘向新竹橫山農會高額貸款購買的8000坪農地違建。林思銘今受訪強調，這塊土地是他擔任律師時「受當事人所委託登記在我名下」，委託人還是民進黨籍，目前土地市值6000多萬元，委託人當時跟農會以興辦事業借貸3500萬元，何來超貸？而且也不是違建，是貨櫃組合屋。

林思銘澄清，這是王婉諭對他的造謠抹黑和不實指控，該土地是他於2018年擔任律師時期「接受委託的一個案子」，他2020年才擔任立委，所以和他擔任立委的職務毫無關係。

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林思銘表示，當時委託人要在這塊土地上興辦養生村的籌備，該土地開幕典禮時有許多民進黨籍公職人員都有參加，例如新竹縣竹東議員楊昌德，過去他一直不願談委託人身分，「是因為委託人本身是民進黨籍的」，委託人也一直跟他溝通是不是不用公布身分。

林思銘：委託人兒子現任竹北市長秘書

林思銘表示，王婉諭一直不了解事實的真相，不停的抹黑攻擊他，因此他今天要來跟大家公布事情的真相，委託人「沈先生」本身就是民進黨籍，而沈的兒子甚至在現任民進黨籍竹北市長鄭朝方辦公室擔任秘書。

林思銘表示，民進黨都非常了解這塊土地的原委，「我純粹是一個律師，擔任律師接受當事人信託借名登記的一塊土地，這塊土地整個借貸的過程和我毫無關係」，他就是以單純承辦律師的工作來接受這個案子的委託。

林思銘強調，這塊土地的價值已超過6000萬，當初委託人以興辦事業為由來和農會借貸3500萬，繳息正常，農會也同意，一切合法合規，何來超貸之說？

林思銘強調，用一張空照圖指控違建的說法也太離譜了，實際去看，它是貨櫃組合屋，而且是坐落在建地、非農地上，如果是違建，在他選舉時，早就有人去向主管機關舉發了，主管機關不會到現在還沒有去拆除吧？所以可以證明這不是違建，這幾天他也會到現場去拍照提供給社會大眾。

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