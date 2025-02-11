稱李彥秀關說中州科大人口販運案 溫朗東：沒協調會簽證怎會發？

國民黨立委李彥秀。（資料照）

2025/02/11 11:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委李彥秀近期陷入美國房產爭議，名嘴溫朗東爆料，指出李彥秀關說中州科大人口販運案，必須重啟調查，李彥秀做為人口販運的關鍵人物，涉嫌濫用立委職權，弄出這起駭人聽聞的跨國犯罪，丟了立法院的臉，也丟了台灣人的臉。

溫朗東在臉書PO出中州科大人口販運案的相關事件，中州科大招生困難，學生日減，柴鈁武（學務長兼國際中心主任）為了維持大學營運，與藍素鈴（中州科大推廣教育中心主任）討論後，藍素鈴說認識一個在烏干達首都坎貝拉開飯店的商人林政良，可以介紹給柴鈁武認識，並且在烏干達招生，139個學生被騙，懷抱著在台灣念書的夢想，獲得了中州科大的入學許可，2019年7月13日，台灣駐南非代表處發現申請學生太多，疑點重重，不願意用一般的「視訊面試」發給入境許可，此計畫就此停擺，柴鈁武不死心，2019年7月20日，透過柴雲清（副校長）牽線，認識了移民署官員黃柏元。

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黃柏元似乎嗅到有利可圖，在2019年8月8日，主動以手機傳送訊息：「學務長午安，申請資料，比如申請書，學生名冊等等，能否先傳給我，我現在找到李彥秀立委，我必須有這些資料來跟她討論」、「我跟委員那邊先討論一下」等。8月9日，黃柏元再傳送：「李彥秀委員服務處這兩天裝修，她已告訴我她的助理陳先生的電話，並且請我下週一再跟他連絡」、「連絡時我會跟他約去外交部非洲司的時間，確定後您再北上」，2019年8月11日，柴鈁武聯繫上李彥秀的助理「陳往函」，約在8月14日下午3點在立法院B1的2119室見面，並約了外交部非洲司的官員開「協調會」。

溫朗東質疑，如果李彥秀沒有幫上忙，柴鈁武何以事前事後陸續送禮？在李彥秀辦公室協助召開協調會之後，事情確實有了突破進展：2019年10月初，我國駐南非代表處說要學生親自前往我國在史瓦帝尼大使館（跟烏干達距離4千公里，要搭飛機去）面試。最後批發了16位留學生的簽證，從「完全卡關」到「放行16位」，其中柴鈁武所接觸到最有影響力的單位，就是李彥秀。

溫朗東指出，這些學生之後來台灣就受到非人的待遇，而最關鍵的李彥秀辦公室協調會，完全沒有出現在法院判決中。至今我們還是不知道，2019年8月14日下午3點立法院B1的2119室，到底協調了甚麼，讓外交單位從充滿疑慮的「完全卡關」到「放行16位」，李彥秀做為人口販運的關鍵人物，涉嫌濫用立委職權，弄出這起駭人聽聞的跨國犯罪，丟了立法院的臉，也丟了台灣人的臉，李彥秀自稱與此事無關，奇怪的是，負責開協調會的是她辦公室主任，以及助理陳往函。陳往函到去年還以律師身分幫李彥秀從事選民法律服務（姓名罕見，同名同姓機率不高。）

溫朗東續指，沒有這場協調會，起了疑心的外交單位可能一個簽證都不會發，或是採取更嚴密的審查。柴鈁武多次送禮給移民署官員黃柏元，那可以直接對外交部施壓的李彥秀，柴鈁武又私下給了多少？李彥秀在美國享受加州陽光的時候，來自烏干達的大學生卻在工廠裡不見天日。至今，李彥秀還是假裝沒自己的事。撇開貪瀆的涉案不談，光就這人的冷血與殘酷，已經完全不適任任何公職。

溫朗東直言，即便受了這麼大的傷害，許多烏干達學生表示，還是對台灣的媒體、法院機制、轉學後繼續求學有信心，台灣人能以行動，證明自己配得上這份信心嗎？

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