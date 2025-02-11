台日「美濃」相聚 高市贈美濃紙傘傳遞濃厚情誼

高市副市長羅達生（右二）致贈高雄美濃油紙傘予美濃市武藤鉄弘市長（左二）、山口育男議長（左一），盼深化雙邊文化工藝交流合作，右一為客委會主委楊瑞霞。（圖由行國處提供）

2025/02/11 10:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本岐阜縣美濃市長武藤鉄弘、偕同該市議會議長山口育男，專程拜會高雄市政府，副市長羅達生與客委會主委楊瑞霞代表接見，羅達生更致贈美濃紙傘給貴客，盼透過工藝文化傳遞濃厚情誼、促成台日美濃更多交流。

羅達生表示，高雄市美濃區與日本美濃市2012年正式簽訂友好交流協定，雙方在教育、文化等領域交流成果豐碩，特別是2013年就促成兩地同名的「美濃」國小締結姊妹校，後續展開校際課程及活動交流。

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而日本美濃市知名的和紙藝術燈也多次來台參展燈會，並進行高雄美濃紙傘工藝交流，未來期望進一步促進兩地在教育、產業及技藝傳承等領域合作。

羅達生指出，高雄與日本許多城市因地名相同而結緣並開展交流，例如日本八王子市因高尾山（TAKAO）與高雄同音而締盟、京都市也因境內有高雄地名促成兩市簽署交流協定書，而岐阜縣美濃市與高雄市美濃區更是最佳例證。

台日美濃雙城相似性不僅止於名稱，雙邊皆擁有悠遠深厚的紙藝文化，日本美濃市以千年歷史的和紙工藝聞名，高雄美濃區則以油紙傘工藝著稱，這樣的文化共鳴也成就多年來的友好互動。

已來台5、6次的武藤鉄弘市長說，日本美濃市目前還是大雪覆蓋，而高雄不論是氣溫或熱切的歡迎都讓人感受非常溫暖，他強調一直很重視推動台日交流，與高雄美濃區的交流自2009年以來已有16年歷史，透過和紙燈籠參與台灣燈會多年，未來希望持續推動美濃和紙文化傳承，將更多和紙工藝作品帶來台灣的活動展出。

2024年10月率高雄市客家兒童合唱團與生祥樂隊、遠赴美濃市進行音樂交流的客委會主委楊瑞霞指出，延續去年雙邊國小學童的交流，今年預計推動美濃區國中赴日進行交流，也計劃邀請美濃市和紙燈籠來高雄展覽並推動兩地職人工藝合作。

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