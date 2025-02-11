柯文哲被爆直通習近平 李忠憲：罷免就是剿匪、拯救台灣最後機會

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

2025/02/11 11:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有週刊報導指出，民眾黨前主席柯文哲先前在準備總統大選期間，曾透過幕僚與前陸委會副主委張顯耀、義联集團董事長林義守有所聯繫，甚至直通中國國家主席習近平辦公室及國台辦主任宋濤，獲中方對柯參選「正面看待」。對此成功大學教授李忠憲表示，看到這些訊息，大家難道不會捏一把冷汗嗎？當初這些陰謀都非常可能得逞，而台灣真的是一塊應許之地，罷免就是剿匪，打擊台灣民眾黨紅衛兵的氣焰，拯救台灣最後的機會。

李忠憲在臉書PO文表示，今天爆出來的這一段起訴柯文哲的證據，有關李文宗與張顯耀、郭台銘、柯文哲等人有關的政治佈局，台灣人如果還不醒，不知道大罷免國民黨立委的意義就是要消滅台灣民眾黨可怕毁滅台灣八席立法委員的力量，真的就沒救了！這段訊息特別提到了兩岸關係、郭柯合作的可能性，以及相關政治運作的情況。

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李忠憲指出，張顯耀赴中國與中共高層會面，確認中共對柯文哲的態度；郭台銘與張顯耀見面兩次，勸進郭柯合作，但國民黨內部混亂，使得合作機率低；運作侯友宜退選以及協助籌款億以上，暗示有資金運作的成分；爭取不分區立委，顯示張顯耀有更大規模的政治盤算；要求刪除對話記錄，顯示此對話可能涉及敏感或不宜公開的政治計畫。

李忠憲續指，理論上台灣民眾黨在正常國家的政治策略，就是遊走藍綠，有些法案支持國民黨，有些支持民進黨，但因為中國共產黨的介入，全面赤化，黃國昌目前的用語都是文革紅衛兵，我個人看起來是非常怵目驚心！民眾黨原本就人數少，在立法院內卻是關鍵少數，但若國民黨立委遭罷免，民眾黨的影響力會更進一步被削弱，甚至變成「誰都不想搭理的廢物政黨」。

李忠憲分析，當初張顯耀等人「幫忙爭取不分區」的布局，是否只是為了「中共希望有這樣一個政黨存在」，而不是真正要讓民眾黨發揮作用，民眾黨的政治投機行為讓支持者失望，在這次的對話曝光後，更讓人懷疑民眾黨是否真的有自己的核心立場，還是只是一直在政局間投機取巧，試圖從兩黨之間撿便宜，這段曝光的對話證明，台灣民眾黨的政治布局，與中共的態度、藍營的內鬥、以及郭台銘的動向息息相關。如果罷免行動使其「槓桿角色」消失後，民眾黨立委就會變成真正的「政治廢物」，無力影響政局。

李忠憲直言，這與當前罷免行動所帶來的政治效應不謀而合，罷免就是剿匪，打擊台灣民眾黨紅衛兵的氣焰，拯救台灣最後的機會，看到這些訊息，大家難道不會捏一把冷汗嗎？當初這些陰謀都非常可能得逞，而台灣真的是一塊應許之地，大罷免非成功不可！

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