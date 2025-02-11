蔡壁如追政治獻金檢討報告砲打黨核心成員 挨批「裝什麼聖母」

蔡壁如發文指民眾黨應自我檢討以找回支持者信任，結果卻遭網友罵「裝聖母」。（取自蔡壁如臉書）

2025/02/11 09:37

〔記者歐素美／台中報導〕蔡壁如在臉書發文「尋找支持者的信任，從黨中央的檢討報告開始」！指出去年民眾黨面對鋪天蓋地的政治獻金疑雲，時過半年，台灣民眾黨的核心成員們卻始終無法出具一份檢討報告，這還是當初柯文哲所相信的價值嗎？；結果引來民眾黨支持反撲，痛批蔡壁如「砲打自己的同志，內鬥內行外鬥軟趴趴」、「妳的問題比誰都大，裝什麼聖母」。

蔡壁如表示，「認真工作，反省改進」一直是白色力量的共識、是台灣民眾黨的特色、更是柯文哲主席始終掛在嘴上的「SOP」。民眾黨能夠在政治的夾殺之下走到今天，最關鍵的原因就是建立在誠實且願意承認錯誤的價值，但「當初的價值，如今安在」？強調「只要願意檢討、反省，才能持續進步」。

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蔡壁如指出，2024年民眾黨面對鋪天蓋地的政治獻金疑雲，毫無疑問地讓支持者失望，為了挽回對民眾黨的信心，8/28向全國民眾保證，會在3個月內給出一份報告。但時過半年，目前身為台灣民眾黨的核心成員們卻始終無法出具一份檢討報告，「這還是當初柯文哲所相信的價值嗎？對支持者毀棄自己的承諾，不只領導團隊應該感到慚愧，更會讓支持者羞愧」。

蔡壁如並以2014年台北市長選舉等為例指出，柯文哲面對MG149疑雲，用公開所得扣繳憑單、公開選舉帳目的方式回應對手的抹黑。到2018年台北市長選舉，柯文哲競選辦公室不但有財務監督委員會，甚至主動公開競選帳目。甚至到2020年選舉經費，台灣民眾黨也是主動公開，這不只是柯文哲當初信守的價值、是柯文哲最基本的意志，更是台灣民眾黨一直以來的傳統。

蔡壁如質問「為何到了2024，黨中央現任的核心成員們只會東遮西蓋那份出現問題的競選帳目，甚至連一份檢討報告都交不出來，這樣如何向一路以來支持白色力量、支持公開透明，一路相信、陪伴我們奮鬥至今的支持者做出交代」？

蔡壁如說，柯文哲當初堅守的傳統、價值、文化、改革以及群眾對我們的信任，早已在現任的黨中央成員手中一點一滴中被毀棄，「也許會有人認為，在這時候提出質疑，對我有不諒解，但我深信柯文哲的基本價值『看到問題要舉手』，民眾黨不是一言堂，而是一個能夠認錯、反省、改進，一次比一次更好的政黨」。

蔡壁如說，現在民眾黨的領導團隊害怕蔡壁如一旦回到黨中央，會秉持柯文哲當初的信念、徹底執行柯文哲的SOP，並且要求團隊確實交出檢討報告，這樣就會有許多既得利益者的弊端被攤在陽光下，這才是血滴子蔡壁如不可以回黨中央的真正原因。然而這樣的改革對現在的台灣民眾黨而言，卻非常有必要。強調「現在的民眾黨，是時候該思考不再解決提出問題的人，而是試著去解決問題了」。

但蔡壁如po文卻引來眾黨支持者不滿，有網友痛罵「妳真的是TMD 站著說話不腰疼欸…不要成天講這些看起來冠冕堂皇，其實傷害自家人的垃圾話」。

還有網友說「第一次看到要選主席的人對外敵要喝咖啡和解聊天，對內卻砲打自己的同志，內鬥內行外鬥軟趴趴」；「不是啊，真的很不想嘴妳欸，妳有沒有先檢討一下妳自己啊！？妳的問題比誰都大，裝什麼聖母」。

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