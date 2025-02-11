批李彥秀用眼淚騙取同情 翁達瑞揭2問題：要脫身很難

國民黨立委李彥秀近期陷入美國房產爭議，昨她在接受政論節目專訪時更落淚聲稱她與家人的隱私遭受侵害，對此旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文質疑，李彥秀做壞事還用「眼淚騙取同情」，並指控李彥秀逃漏房產租金所得稅。（資料照）

2025/02/11 08:49

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委李彥秀近期陷入美國房產爭議，昨她在接受政論節目專訪時更落淚聲稱她與家人的隱私遭受侵害，對此旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文質疑，李彥秀做壞事還用「眼淚騙取同情」，並指控李彥秀逃漏房產租金所得稅，並質疑李彥秀的老公與女兒長期住在美國，若無美國護照，至少有美國綠卡，否則無法在美停留超過6個月。若是李彥秀確實擁有美國居留權或護照，她的立委資格不保，還可能被追訴判刑。

翁達瑞在臉書發文指出，李彥秀遭爆擁有美國房產：一為投資，一為自住。原本李彥秀很兇，委託律師提告爆料的人。未料幾天後，李彥秀公開落淚，哭著跟家人說對不起。對於「李彥秀為什麼哭呢？」翁達瑞比喻「小時後我就知道，如果做壞事被逮個正著，只要哭就沒有錯，因為媽媽會捨不得打。雖然李彥秀已經不小了，但她還在玩我小時的把戲。這就是國民黨籍立委的程度」。

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翁達瑞批評「李彥秀做了什麼壞事被逮個正著，必須用眼淚騙取同情呢？李彥秀犯了兩個錯，而且都有白紙黑字的證據。因為無從狡辯，李彥秀只能用眼淚騙取民眾的同情」。

翁達瑞質疑，李彥秀持有的投資房產有10個房間，是在洛杉磯附近的多單位出租公寓，據說隔成4個單位。洛杉磯的房租高，這處房產的年收入應有3、5百萬的台幣。他表示李彥秀居住在台灣，所有海外收入都要在台灣申報所得稅，但李彥秀漏報美國房產的租金收入，理由是金額未達台灣的申報門檻。他質疑「李彥秀的說詞不實。根據台灣的稅法，李彥秀的海外收入並無申報所得稅的最低門檻，就算只有幾百塊也要申報，何況高達3、5百萬。李彥秀在台灣逃稅不是她唯一的麻煩。我還懷疑李彥秀是否有如實申報美國的所得稅」。

翁達瑞指出，根據他清查的資料，房產的所有權人是「侯李家族信託」。這是李彥秀設立的生前信託（living trust），她仍是納稅義務人。翁達瑞並稱「我有相當的把握推斷，李彥秀在美國未必如實申報所得稅。如果我的推斷正確，那李彥秀真的要哭，因為在美國逃漏聯邦所得稅是重罪，而且追訴期間尚未終止」。

翁達瑞也指出，李彥秀遭爆持有加州的房產之後，竟然要求內政部調查她是否擁有美國綠卡。內政部以「無法查證」回覆，但可協助簽轉AIT查證。對於「李彥秀在玩什麼花招呢？」翁達瑞說，李彥秀有無美國綠卡，她自己最清楚，根本不必要求內政部調查。就算李彥秀忘記了，她請求調查的對象也應該是AIT。

翁達瑞批評，「李彥秀玩的是朱學恆的賤招」，並指朱學恆欺負了鍾沛君，還到地檢署告發自己性騷。朱學恆以為追訴期已過，會得到不起訴處分，然後可宣稱清白。未料檢察官以追訴期較長的強制猥褻罪起訴，朱學恆正在蹲牢房。

翁達瑞質疑，李彥秀明知內政部無權調查她是否擁有美國綠卡，但仍去函要求調查。李彥秀以為會得到否定的答覆，然後就可宣稱清白。翁達瑞表示，「希望內政部真的把李彥秀的請求轉簽AIT，最後再由美國國務院來證實她擁有美國綠卡，說不定是護照」、「李彥秀要證明她沒有美國綠卡，其實易如反掌：只要拿出她的台灣護照，秀出入境美國的海關戳章，所有謠言不攻自破，因為入境戳章有標注簽證種類」。

翁達瑞指出，李彥秀的老公與女兒長期住在美國，若無美國護照，至少有美國綠卡，否則無法在美停留超過6個月。特別是李彥秀女兒只有16歲，已在美國居住多年，而且還在上學。如果李彥秀的女兒沒有綠卡或護照，她無法在美國就學，因為美國政府不會發給她學生簽證。

翁達瑞質疑，假設李彥秀的老公與女兒都擁有美國綠卡或護照，那李彥秀呢？「我不知道台灣是否有所謂的陽光法案，即民眾有權要求政府揭露公職人員的資料。若有，內政部應該公布李彥秀的出入境資料」。

翁達瑞說，李彥秀落選立委後，曾有兩年沒有公職在身。在這兩年間，若李彥秀曾在美國居留半年以上，她必然擁有美國的綠卡，甚至護照。如果李彥秀確實擁有美國居留權或護照，她的立委資格不保，還可能被追訴判刑。此外，李彥秀的逃稅會槓上開花，除非她的台灣所得都有在美國繳稅。

翁達瑞在文末諷刺「如果我是李彥秀，我也會哭，因為要脫身很難」，並指「李彥秀不但做了壞事，而且還留下白紙黑字的證據。不管是台美兩地的逃稅，或在美國的居留身分，她都很難脫身。這就是李彥秀哭的原因！」、「李彥秀該怎麼辦呢？辭職吧，否則還是會被罷免！」。

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