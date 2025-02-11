罷免領銜人遭威脅、攻擊 矢板明夫：不能讓民主屈服於暴力

圖為多個罷免藍委團體10日前往中選會遞送罷免選區立委提議連署書，示意圖。（資料照）

2025/02/11 08:19

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委強行通過惡法還大砍中央總預算，引發民眾反彈並紛紛發起罷免，但近日也傳出有罷免運動領銜人疑似遭受威脅而被迫退出，對此資深媒體人矢板明夫發文質疑，領銜人在私領域發生的事情，和國家利益、公共福祉沒有關係，並強調針對罷免領銜人的攻擊，對台灣的民主來說是一種非常不好的示範。他也分享日本前首相安倍晉三遇刺後，昔日政敵、前首相野田佳彥在追悼演講時說的一番話，強調絕對不能讓民主屈服於暴力或恐怖主義。

矢板明夫在臉書發文指出，有消息指苗栗第二選區罷免立委運動的領銜人因為疑似受到了威脅而被迫退出了，苗栗第一選區的領銜人也遭受到壓力。針對苗栗縣長鍾東錦說「罷免就是瘟疫。政治不應該這樣玩」。矢板明夫認為，雖不知道苗栗的罷免領銜人受到了什麼樣的壓力，是否和鍾縣長的發言有關，但他不同意鍾縣長的說法，並指「投票和罷免是法律賦予每一位選民的權利。是應該受到法律的保護的。任何一個人都必須尊重選民的罷免權，就像要尊重選舉權一樣」。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫指出，近日隨著罷免名單的提交，一些不想被罷免的勢力，紛紛把攻擊的矛頭指向了領銜人。不僅僅是苗栗，在別的地方也發生了領銜人被威脅的情況。也有領銜人被攻擊、被暴露隱私的事情發生。矢板明夫強調，一個領銜人的私領域發生的事情，和國家利益、公共福祉沒有關係，和他要罷免的立法委員是否稱職這件事更不相干，希望大家能夠把兩件事區分開。

矢板明夫表示，他認為對領銜人的威脅、攻擊，對台灣的民主來說是一種非常不好的示範。每一個熱愛自由和民主的人都應該站出來批判這種行為。他也舉日本前首相野田佳彥為例，野田曾在安倍晉三前首相遇刺後，在國會進行追悼演講。

矢板明夫分享，野田雖和安倍分別隸屬不同的政黨，在政治理念也相去甚遠，是長年的政敵。但野田仍用以下的話語懷念安倍：「我們絕對不能讓民主屈服於暴力或恐怖主義。正因為想到您的遺憾，我們才更要依靠言論的力量，讓可能並不完美的民主，即使是一點點，也要不斷將它打造得更好。我要向全體議員發出呼籲。政治家手握的麥克風，關係著人們的生活和生命。讓我們以真摯的語言、進行建設性的討論，讓民主發展得更健全、更茁壯。這樣的承諾，才是對手握麥克風、被突如其來的子彈奪去生命的故人，我們國會議員可以獻上的，比什麼都更真誠的緬懷。」

矢板明夫在文末表示，「與大家共勉。也希望台灣的民主能夠更加成熟」。其他網友也留言指出，「才第一階段就這樣，國家沒法治了嗎？」、「那些威脅的犯罪者才該被公布個資，也該被起訴」、「如果『罷免就是瘟疫』，那投票不就是選誰是瘟神？」、「要一個有傷害前科的縣長了解民主，比登天還難」、「警政、檢察單位是要有人被傷害或死亡，才可以動作嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法