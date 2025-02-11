韓國瑜稱會解總預算爭議籲停止罷免 許美華：賴清德來說也沒用！

韓國瑜喊話賴清德讓各方不要發起大罷免。（資料照）

2025/02/11 00:38

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德10日召集五院院長在總統府會商國政，針對中央總預算，立法院長韓國瑜宣稱會解決各院預算被刪減的狀態，同時他也呼籲行政院不要提覆議，並喊話賴清德讓各方不要發起大罷免。對此，科技專家許美華吐槽：「這樣就要我們放過藍白，我們看起來有那麼笨嗎？」

朝野僵持不下，賴清德10日下午召開院際協調。韓國瑜表示，行政院、司法院、監察院、考試院都非常關心中央政府總預算案審查狀況，他承諾會在本週末以前送出立法院，並把各院意見帶回立院，跟朝野黨團協商，看看是否有辦法解決預算被刪減的狀態。

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不過韓國瑜也呼籲政院，不要對總預算案提出覆議，因為屆時覆議案沒有通過，會加劇行政院、立法院的衝突。韓國瑜也向賴清德喊話，希望總統以民進黨主席身分，呼籲各方停止惡性大罷免，阻止台灣內部進一步分化。

對此，許美華10日晚間在臉書發文，「聽說國民黨今天這個叫『釋出善意』……好好審預算，不是立委領薪水該做的事嗎？什麼時候，這件事變成對我們的恩賜，拿來談條件了？這樣就要我們放過藍白，我們看起來有那麼笨嗎？這次放過藍白，台灣人就是自己找死，叫賴清德來說也沒有用！全面罷免不能停，大家二階、投票見！」

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