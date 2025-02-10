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    新竹市雙罷審查遭疑查水錶？市選委會查對單需回覆 否則恐無效

    新竹市議員陳建名說，依規確實會有查詢單，提醒民眾依規定時間回覆給市選委會。（照片取自陳建名臉書）

    新竹市議員陳建名說，依規確實會有查詢單，提醒民眾依規定時間回覆給市選委會。（照片取自陳建名臉書）

    2025/02/10 23:59

    〔記者洪美秀／新竹報導〕全台大罷免行動已進入第一階段審查階段，新竹市議員陳建名今提到，請罷免連署人（第一階段，提議人）注意！家裡信箱若有來自新竹市選委會的信件，務必拆開查看，若需回覆也需在指定時間內寄回，否則有可能被選委會排除合規的提議人名單。

    陳建名說，他今天接獲多位市民反映收到新竹市選委會寄發的罷免查詢單，經向竹市選委會了解情況，其回覆為依照公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法第16條第1項規定：「主辦選舉委員會辦理第五條第五款、第十二條第五款之查對，發現提議人名冊、連署人名冊有疑似代替簽名或蓋章情事，得寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章。」

    因此他提醒大家，這是選委會依照法規進行查對，對選委會認為簽名有疑似代簽或蓋章情形，只要配合查對即可，但他也請大家要謹記四要點，包括查詢單簽名絕對要清晰，並且要以正楷方式書寫。同時確認查詢單上有無新竹市選委會圓戳章。且要確認回郵信封收件地址是否為新竹市選舉委員會（地址：新竹市北區西濱路一段440號）。同時要在時限內寄回新竹市選委會。

    他也呼籲市民要保持冷靜理性，若遇到其他查核方式務必盡快傳訊或來電通知。避免雙罷免遭不肖單位做為詐騙手段，同時也請大家要記得在指定時間內回覆。

    新竹市雙罷免第一階段已啟動審查，連署民眾收到市選委會的查詢通知書，民眾需依規定時間回覆給市選委會。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市雙罷免第一階段已啟動審查，連署民眾收到市選委會的查詢通知書，民眾需依規定時間回覆給市選委會。（記者洪美秀翻攝）

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