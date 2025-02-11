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    韓國瑜稱會解決總預算問題卻要求政院這件事 周軒：根本練肖話！

    立法院長韓國瑜說，會解決各院預算被刪減的狀態，並呼籲行政院不要對總預算案提覆議。（資料照）

    立法院長韓國瑜說，會解決各院預算被刪減的狀態，並呼籲行政院不要對總預算案提覆議。（資料照）

    2025/02/11 00:39

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德10日召集五院院長在總統府會商國政，針對中央總預算，立法院長韓國瑜宣稱會解決各院預算被刪減的狀態，同時他也呼籲行政院不要提覆議，藍營有人稱這事韓院長在「釋出善意」。但政治工作者周軒直言韓國瑜根本是在「練笑（肖）話」，政院不提覆議，韓國瑜根本沒法改變已三讀的總預算案，現在韓國瑜說要行政院別提覆議，擺明就不是來解決事情！

    周軒10日晚間在臉書發文，「今天 賴清德總統與五院院長坐下來談完之後，韓國瑜跑回立法院發表談話，承諾本週末前送出總預算案審查報告，並召集朝野黨團協商，解決各院預算被刪減的狀態，並呼籲行政院不要對總預算案提出覆議，也希望賴總統呼籲各方停止大罷免。」

    他接著說：「有人覺得韓國瑜這個叫作『釋出善意』，我必須要說這個叫做『練笑（肖）話』。首先，立法院總預算案審查報告之所以到現在都送不出來，不就是因為當初立法院根本沒有講好規則就把總預算拿去表決？導致重複刪減凍結，預算科目不對，通刪的金額根本沒有辦法對的起來。這是要立法院怎麼送出來？就算送了，有什麼用呢？主計總處會認帳嗎？有辦法認帳嗎？」

    「第二，目前總預算案已經完成立法院三讀的程序，而且國民黨還在總預算整包三讀後提議進行『復議』表決，徹底封死所有立法院可以改變調整總預算案的路，不管韓院長再怎麼朝野協商，都沒有用的。第三，所以，要如何解套這一局？恰好就是行政院必須對立法院三讀通過的總預算案移請立法院『覆議』，只要立法院表決通過，現在卡死的總預算案，才有解套的空間。」

    最後周軒直言，「沒有行政院提覆議，韓國瑜是沒有任何路可以改變已經三讀通過的總預算案結果的，結果韓國瑜居然要行政院不要對總預算案提覆議？這擺明了就不是來解決事情的。」

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