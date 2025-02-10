大罷免加溫 中選會已收到43名立委罷免案

罷免藍委團體10日前往中選會遞送罷免選區立委提議連署書，聯電創辦人曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯連署領銜人，在遞送連署書前發言。（記者朱沛雄攝）

2025/02/10 22:34

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免浪潮勢如破竹！全台各地民團自3日起陸續赴中選會遞交第一階段罷免提議書。中選會說明，累計迄今日下午5時為止，中選會目前收到的罷免案送件數為47案，其中44案為立委罷免案（綠委吳沛憶罷免案有2案），1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案。

罷團日前已遞交的罷免國民黨立委提議名單包括，北市王鴻薇、李彥秀；新北葉元之；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹鄭正鈐；南投游顥、馬文君；台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮傅崐萁等19人。

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各地民團今日再送出第二波罷免藍委提議書，包括北市徐巧芯、賴士葆；新北洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；竹縣徐欣瑩、林思銘；台中楊瓊瓔、江啟臣等11人。

此外，罷免羅智強民團「大安強強滾」會在明日送件；彰化罷免藍委謝衣鳯的民團「缺衣不可」、金門罷免陳玉珍的民團「珍礙金門」、罷免苗栗國民黨立委邱鎮軍、泛藍無黨籍立委陳超明的「苗栗國罷免立委連線」等民團則正在連署、造冊中。

國民黨與其青年軍也祭出「以罷制罷」反制，中選會收到罷免民進黨立委的提議書，包括北市吳思瑤、吳沛憶；新北李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘；台中蔡其昌、何欣純；南市林俊憲、王定宇；嘉縣陳冠廷；原住民立委伍麗華、陳瑩等13人。

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