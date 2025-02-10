韓國瑜盼追加減預算解套 吳思瑤：支持總預算覆議即可

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/02/10 21:59

〔記者謝君臨／台北報導〕針對今年度總預算案等相關爭議，總統賴清德今（10）日召集五院院長進行院際協調。對於立法院長韓國瑜希望行政院不要針對總預算案提覆議，並拋出是否以追加減預算的方式解套，立法院民進黨團幹事長吳思瑤直言「不可能」，指過去僅有一例且狀況不同，「既然如此，你為什麼不支持覆議案呢？就重新來嘛。」

針對總預算僵局，吳思瑤表示，顯然第一步還是立法院要負責任的把三讀通過的總預算刪減、凍結數給試算出來，唯有具體精算出來，才能讓各院和行政院各部會清楚去因應，到底他們能不能夠來處理，是否有明確窒礙難行之處。「現在就要求說不要提覆議，好像也怪怪的。」

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吳思瑤說，更何況民進黨團甫簽署的協商結論中，針對未來立法院送出總預算案及財政收支劃分法，藍白說要綁在一起送，若行政院提覆議，兩個法案都要進行詢答，這也是韓院長才剛主持過的朝野協商，已超前部署認可覆議案了，而今又要求不提覆議？立法院應先送出總預算案，後續兩院若願協商，這個尊重。

不過，對於韓國瑜建議可以追加減預算方式解套，吳思瑤認為「不可能。」她說，過去幾乎沒有這樣的案例，只有一次在2002年，那次是針對歲入被大砍，歲出無法相應調節，所以用追加減預算的方式，來解決總預算刪減過頭的彌補，但也只有那一次，且狀況與本次不同。

「那如果這樣的話，你為什麼不支持覆議案呢？就重新來嘛。」吳思瑤指出，如果要來處理的話，可能要再來討論，民進黨團是抱持著正面的想法，畢竟賴總統也出面了，有對話就互相理解，找未來的解方，包括總預算案僵局的解法。

吳思瑤也說，對於賴總統召集院際協調及對話的結果，民進黨團是非常正面看待也肯定的，看到總統的用心，也展現高度，唯有溝通對話才能夠匯聚理解。

吳思瑤表示，總統發起了這個橋樑，各院也都在總預算案審議後，造成運作上的困難與僵局，也都開誠布公表達了，韓院長也深知總預算審查所造成的影響，所以相信透過對話、溝通，後續的作為是可以期待的。

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