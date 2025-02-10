總統召集五院國政會商 卓榮泰向韓國瑜表達「兩個遺憾」盼下不為例

總統賴清德（中）10日下午召集五院院長在總統府會商國政，會前與副總統蕭美琴（左3）、行政院長卓榮泰（右3）、立法院長韓國瑜（左2）、司法院代理院長謝銘洋（右2）、考試院長周弘憲（左1）、監察院副院長李鴻鈞（右1）合影。（中央社）

2025/02/10 20:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨大砍中央政府總預算，造成政府施政困難。總統賴清德今日與五院進行國政會商，行政院長卓榮泰強調，中央政府總預算案等重大爭議，立法院不合理的刪減凍結，已造成政府機關面臨施政困難。他更向立法院長韓國瑜表達「兩個遺憾」，希望下不為例。

卓榮泰表示，他非常感謝總統依照憲法所賦予的權責，邀請行政、立法、司法、考試、監察等五院進行院際會商，五院透過這樣的機制理性對話，是在憲政基礎上促成真正朝野團結的契機。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰指出，行政院「誠意溝通、人民優先」是不變的態度，期望行政、立法兩院，能以更大的團結、真正的團結，在國內，求更安穩的發展；對國際上，求更公平的合作機會，讓人民安心。

卓揆也於會中提到當前重大爭議法案，包括：一、「中央政府總預算案」，立法院不合理的刪減凍結，已經造成政府機關面臨施政困難。二、「財政收支劃分法」造成弱化國庫，分錢不分責任，談錢不談事權，有其失當。三、「警察人員人事條例」應屬於考試院銓敘部的職權，立法院卻違背了憲政分立原則。

卓榮泰也請韓國瑜協助解決「中央政府總預算案」、「財政收支劃分法」與「警察人員人事條例」三大爭議法案，希望能維護國家正常運作。

卓榮泰進一步表示，以「福國利民」法案為前提的承諾，行政院從來不敢忘記。新的會期行政院也預計提出「人工智慧基本法」、「個人資料保護法」、「身心障礙者權益保障法」、「兒童托育服務法」等優先法案，希望獲取立法院的支持。

卓榮泰強調，有關立法院所主導，無論是先前的「立法院職權行使法」、「憲法訴訟法」、「公職人員選舉罷免法」、「財政收支劃分法」、以及未來可能將處理的「兩岸人民關係條例」、「國家安全戰略法」、「國家機密保護法」等案，與政院所提的法案相較卻都是在弱化國家主權、弱化國家安全的政治性爭議法案。尤其年改相關的錢坑法案，不但違反年改精神，也產生青年世代正義爭議，完全違背了團結跟福國利民的原意，希望立法院能夠三思。

另外，行政院日前已就「立法院職權行使法」、「憲法訴訟法」、「公職人員選舉罷免法」提出覆議，行政院完全是被動而提出。

卓榮泰說明，「立法院職權行使法」修法影響一般人民、影響總統、影響行政、司法、監察的五權分立，影響五權體制。「憲法訴訟法」修法影響司法院憲法法庭的正常運作，影響憲法法庭保障一般人民的憲法權益。「公職人員選舉罷免法」修法影響國人跟民選民意代表之間的誠信原則與選舉契約。由於行政院是唯一可以提出覆議的憲政機關，所以行政院當然有責任、有義務要提出覆議。

卓榮泰也表達兩個遺憾，包含「憲法訴訟法」的覆議，立法院未能邀請行政院進行說明不合理之處，以及「公職人員選舉罷免法」讓行政院必須加開院會提出覆議，送達行政院的時間非常不妥。卓揆也於會中向韓國瑜表達，這兩個遺憾希望下不為例。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法