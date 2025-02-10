接見日眾議員鈴木英敬 林佳龍：川石會聲明對美日台關係有定錨效果

外交部長林佳龍10日上午接見日本眾議員鈴木英敬，雙方就台日產業交流、區域情勢等議題交換意見。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/02/10 20:41

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍今（10）日上午接見日本眾議員鈴木英敬，雙方就台日產業交流、區域情勢等議題交換意見。鈴木英敬表示，美日峰會聲明提及台灣深具意義；林佳龍也說，聲明是美日關係及印太戰略的再確認，將對美日台三方關係有「定錨效果」。

鈴木英敬表示，他目前擔任自民黨台灣政策小組召集人，同時也是「日華議員懇談會」所設CPTPP小組成員，對於林佳龍關切的台灣參與CPTPP、台日經濟夥伴協定（EPA），以及雙方在半導體、AI、無人機、氫能等領域的合作，他表示將協助在日本國會推動。

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林佳龍表示，他過去擔任台中市長期間曾於2016年率團訪問三重縣，並於2017年與時任三重縣知事的鈴木英敬簽署「台中市與三重縣促進國際交流備忘錄」，共同推動台日城市締盟並深化交流；林佳龍說，鈴木英敬任內成功促成台視觀光交流，支持舉辦「2013年台灣觀光峰會」，這次成為日本國會議員中首位獲獎者，實至名歸。

林佳龍也就日本首相石破茂與美國總統川普會談成果豐碩表示祝賀，同時也感謝美日在領袖峰會聯合聲明中，再次重申維護台海和平穩定的重要性。

林佳龍表示，美日聲明展現兩國持續關切與支持台海穩定，也是美日關係及印太戰略的再確認，將對美日台三方關係有「定錨效果」，石破茂此行成就令人感佩，也期待鈴木英敬代為轉達台灣人的感謝；鈴木英敬則說，兩國聲明提及台灣深具意義，並首次提及「反對以武力及脅迫方式變更現狀與支持台灣有意義參與國際組織」，未來也會與國會同仁討論此訊息。

外交部指出，鈴木英敬曾任日本三重縣知事、內閣府大臣政務官等要職，長年熱心推動台日國會及地方交流，去年5月20日曾隨「日華議員懇談會」祝賀團來台出席我國第16任總統暨副總統就職典禮，此次應交通部觀光署邀請來台接受頒贈「台灣觀光貢獻獎」，並晉見副總統蕭美琴，有助增進台日國會外交及實質合作關係。

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