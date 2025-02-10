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    羅廷瑋炫耀爭取超商霜淇淋買一送一 網酸「領立委錢做里長事」

    羅廷瑋「特別爭取」超商霜淇淋買一送一。（圖翻攝自羅廷瑋臉書）

    羅廷瑋「特別爭取」超商霜淇淋買一送一。（圖翻攝自羅廷瑋臉書）

    2025/02/10 23:46

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，岌岌可危的台中市第六選區立委羅廷瑋，似乎為了挽回選民心，宣布「特別爭取」超商霜淇淋買一送一。曾選過市議員的前空姐黃敬雅得知這件事後吐槽：「第一次看到這種爭取……」。

    羅廷瑋9日在臉書發文宣布，「特別爭取全家《小學生霜淇淋買一送一》，限中西東南區國小學生，快閃一天，冰淇淋口味多達六種！時間是2/10下午5點至晚上9點，每一支都是獨有造型，絕不重複！」

    看到羅廷瑋炫耀說自己「特別爭取」到超商霜淇淋買一送一，黃敬雅今天忍不住吐槽：「第一次看到這種爭取……砍大筆民生預算，再來這種看起來很貼心的小確幸，說個笑話，這是立法委員。」

    網友也紛紛表示，「爭取這個有啥用，為小朋友好的話應該爭取營養午餐、兒童福利及兒童保護法相關法案，吃冰淇淋是能幹嘛？」、「立委做這種屁事？我叫里長去爭取就好啊！」、「領立委的錢做里長的事」、「搞笑的咖，這也能算政績？」、「這好像不是立委層級該做的事」、「這不是爭取，這是拗吧！」

    民進黨立委王義川也在Threads上PO文調侃：「這個看起來，一支49元不用錢！特定對象只有選區內有罷免投票權家長的小朋友，恐怕違反選罷法！是說去換的要不要留下名冊？以後相關機關調查違反選罷法的時候才找得到人！」

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