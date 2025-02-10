林思銘超貸買8千坪農地還蓋違建 王婉諭踢爆3事實：出來說清楚！

國民黨立院黨團書記長林思銘。（資料照）

2025/02/10 22:21

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨立委的罷免浪潮掀起，不少藍委的過往爭議被翻出。時代力量黨主席王婉諭今天（10日）提起藍營黨團書記長林思銘2023年被爆出向橫山農會違法超貸買了近8000坪農地，還在被列為山坡地保護區及農牧用地的地方蓋違建，當時林思銘辯稱是受他人信託借名登記，他本人並無使用、收益、管理權。但過了1年多，王婉諭發現林思銘仍然持有爭議農地，且違建也還在，向橫山農會借的錢也沒還過一毛本金，因此她要求林思銘出面說清楚、回應質疑。林思銘辦公室則表示王婉瑜老調重彈。

2023年立委選戰期間，林思銘被爆涉嫌在新竹寶山違法超貸濫墾農地，2018年以4500萬買入實價登錄僅3000萬的9筆農地，向橫山農會信貸3500萬，後續卻只還利息不還本金，而且購入的土地為山坡地保護區及農牧用地，卻離奇「長出」房子，林思銘當時就遭質疑拿民代身分施壓，讓農會大開方便之門。

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曾當過律師的林思銘當時辯稱，被爆出來的土地是別人信託借名登記在他名下，信託契約載明雙方的權利義務、信託土地之使用、收益、管理權也均歸屬別人。土地上有無違建物，林思銘稱因未具使用管理權，因此並不清楚，若有違建情事，會請當事人立即拆除。

時間過去一年多，王婉諭今晚在臉書發文表示，「2023年的秋天，我接獲吹哨者的爆料，2018年5月，時任新竹縣議員的林思銘在新竹寶山買了9筆將近8000坪的農地，相當於3.5座足球場，總價高達4500萬，上面還蓋了一棟違建。且吹哨者還同步提供了多張違建的實際空拍圖。這件事在前年12月被踢爆後，林思銘說他是受『案件當事人』信託，借名登記在他名下，使用、收益、管理權都在當事人那裏，不在他手上。」

「但實際上，地籍謄本上的登記原因，根本不是『信託』，而是『買賣』，相信執業多年的林思銘律師，應該不會分不清楚信託跟買賣的差別吧？而且，實價登錄上交易金額3000萬的農地，林思銘卻跟新竹橫山農會貸款了3500萬，僅有備註『受債權債務影響或債務抵償之交易』。但針對是否利用公職身分施壓超貸的質疑，當時林思銘卻沒有任何解釋。」

她接著說：「近日，我們再次調閱地籍謄本、林思銘2024年最新的財產申報、google衛星圖資，發現幾個有趣的事實。第一、林思銘仍然持有這9筆寶山農地，沒有任何異動；第二、農地上的紅色屋頂違建依然健在，沒有任何處理；第三、林思銘跟橫山農會借的3500萬，6年半以來沒有還過一毛錢的本金。」

王婉諭最後向林思銘提出3個質問：「一、人民有知的權利，從2023年到現在，農地超貸疑雲你要說清楚了嗎？二、2023年你說『如果有違建情事，會請當事人立即拆除』，請問拆除進度在哪裡？三、如果你連最基本的土地買賣借貸都講不清楚，算什麼適格的民意代表？罷免行動發展至今，林思銘忙著指控公民團體的罷免行動『不理性』且『仇恨』，但卻完全不敢回應公民團體所條列出的罷免理由。林思銘委員，不要顧左右而言他，請站出來回應公民的質疑！」

林思銘辦公室表示，此事件在過去選舉的時候已經針對這個烏龍爆料提出充份的證據，不知道王婉諭此時又繼續老調重彈，是何居心？是不是又有什麼政治盤算？

林辦表示，有地方人士指出，王婉諭目前在地方積極配合大罷免活動，疑似就是已經跟地方派系談好條件，充當綠營側翼，爭取聲量外，也跟民進黨爭奪新竹地方選舉的主導權，司馬昭之心 路人皆知。

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