總統邀五院會商 監院副院長：業務費遭刪96％ 嚴重衝擊運作

總統賴清德今邀五院院長會商國政，與會者包括行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、監察院副院長李鴻鈞等人。（圖擷取自總統府直播）

2025/02/10 19:44

〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德今（10）日召集五院會商國政，監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋出席與會。針對立法院大幅刪減監院業務預算，李鴻鈞在會中表示，本次預算審查三讀後，監察院業務費用刪減幅度高達96%，而一般行政、調查巡察、議事業務等科目遭盡數刪除，盼院際間能夠相互尊重，平等相維。

監院說明，監察院特別感謝總統於今日召集會商，提供此次溝通平台，使監察院能夠表達114年度預算遭刪之困境。本次會商先由賴總統開場致詞，總統特別說到，國和萬事興，五院就像五根手指，各有其功能，五指併攏才有力量，靠得越緊力量越大，必須相互尊重憲法賦予各院的職權，唯有憲政機關充分發揮功能，一致對外，才能克服國內外種種挑戰，為台灣開啟下個黃金時代。

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總統致詞完後，由五院依序說明，李鴻鈞、李俊俋在會中強烈表達，本次預算爭議並非僅是朝野之爭，而是牽涉憲政機關是否正常運作的重大議題，及憲政機關無法依據憲法、法律行使職權，影響人民權益、國家安定及國際聲譽。本次預算審查三讀後，監察院業務費用刪減幅度高達96%，而一般行政、調查巡察、議事業務等科目遭盡數刪除。

李鴻鈞提到，監察院為陽光四法執行機關，業務費遭大幅刪減，資訊系統維護將近乎停擺，目前財產申報授權介接已達95%，網路申報比率達97%，絕大多數的公職人員都採線上作業完成申報，系統一旦停擺，財產申報甚至將倒退回到紙本作業，往後公職人員（含立委）申報財產，需自行逐一蒐集財產資料，機關業務將全數倒退到紙本，實非國家社稷之福。

李強調，監察院歷經許久努力爭取，於今年主辦「2025年國際監察組織澳紐及太平洋地區監察使年會（APOR年會）」，此為我國長期耕耘爭取方獲得主辦權，該預算之刪除，將導致監察院無法善盡組織會員義務，並嚴重影響我國國際聲譽。

李俊俋也說，這一年來監察院業務十分忙碌艱困，在去年立法院上會期，「立法院職權行使法修正案部分條文」已嚴重妨害監察職權行使，違反憲法權力分立原則，因監察院提起憲法訴訟，經大法官判決認定「立法院職權行使法」修正案影響監察調查權部分，完全違憲，使監察調查職權得以維持。

李俊俋再指，去年下會期，透過不合理之預算刪減，及連串的政治報復性提案，使監察院行使憲法所賦予之職權，帶來莫大的挑戰及困擾，且顯有違憲疑慮。他強調，除非修憲，否則不能把監察院變不見，這一年來立法院顯然違反權力制衡及理性監督的職責。

最後，李鴻鈞重申，大法官對於憲政機關應基於權力分立、相互制衡原則，使國家機關順暢運作，曾做出多號解釋，盼院際間能夠相互尊重，平等相維。本於憲法忠誠義務，維護憲政體制運正常運作，如同總統所期許唯有憲政機關充分發揮功能，一致對外，才能克服國內外種種挑戰，為台灣開啟下個黃金時代。

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