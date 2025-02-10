在野盼賴總統推朝野政黨領袖對話 潘孟安：視狀況決定

總統賴清德今邀五院院長會商國政，會後總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵、府發言人郭雅慧出面召開記者會轉述。（記者陳昀攝）

2025/02/10 19:14

〔記者陳昀／台北報導〕今年度總預算案仍未送出立法院，行政院陸續就國會擴權法案、憲法訴訟法及選罷法提出覆議，朝野、院際紛爭延燒成釋憲大戰和立委罷免潮。總統賴清德今召集五院院長會商國政，但在野黨認為應改為朝野政黨領袖對話，總統府秘書長潘孟安對此回應，在憲政秩序上賴總統是以憲政為優先，目前先就五院之間的狀況處理，未來政黨領袖之間的對話則視狀況決定，會中也未觸及相關議題。

總統賴清德今邀五院院長會商國政，會後總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵、府發言人郭雅慧出面召開記者會轉述。針對立法院長韓國瑜表達週末會將總預算案送出，有無敲定數字？未來是否推動政黨領袖對話？潘孟安表示，在立法院精算數字出爐前，他不便代表答覆；另外，賴總統作為憲政的守護者，是以憲政秩序為優先，先處理五院之間的狀況、行使憲法賦予職權，至於是否推動政黨領袖對話，視未來狀況決定，會中並未討論。

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被問到如何定義這次國政會商？未來會將院際協調常態化嗎？潘孟安表示，賴總統開宗明義表示自己依據中華民國憲法賦予權責召集五院會商國政，無論是院際協商、共商國政，大家都是同一個出發點，要為台灣的進步共同解決問題，這不一定要侷限某種方式或過多解讀定義。

張惇涵也說，卓榮泰一開始主動提出，希望行政院跟各院之間都有更多溝通的平台管道，獲得與會者的支持與呼應，代表這場國政會商不是外界解讀的「五打一」，院際間都希望建立一些溝通的平台跟管道，增進彼此的理解、避免誤解，增進更多的、理性的合作的空間，大家來的定位都只有一個，團結為了國家、為了台灣。

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