韓國瑜盼總預算不提覆議 賴清德：行政、立法院長協調朝野解套

總統賴清德今邀五院院長會商國政，會後總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵、府發言人郭雅慧出面召開記者會轉述。（記者陳昀攝）

2025/02/10 19:00

〔記者陳昀／台北報導〕今年度總預算案仍未送出立法院，行政院陸續就國會擴權法案、憲法訴訟法及選罷法提出覆議，朝野、院際紛爭延燒成釋憲大戰和立委罷免潮。據轉述，立法院長韓國瑜今受邀到總統府會商國政時表示，希望行政院不要提覆議、以追加減預算處理；賴總統特別委請行政、立法兩院院長多方協調朝野，進一步尋求解套，也獲雙方同意。

總統賴清德今邀五院院長會商國政，會後總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵、府發言人郭雅慧出面召開記者會轉述。潘孟安指出，會中各院都提及總預算被刪除、凍結，造成諸多業務窒礙難行、影響日常運作，立法院長韓國瑜會中表達盼行政院不要提覆議，用追加減的方式處理，總統特別委請行政、立法兩院院長進行多方協調，兩院將針對總預算透過各種方式謀求解決。

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被追問行政院會中有無承諾不提覆議？潘孟安表示，在總預算數字釐清前，總統希望行政院、立法院透過協調來處理，相信以韓院長的智慧、高度及在國會的歷練，必能取得三黨共識、共創多贏。張惇涵進一步說明，行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜未就「不提及覆議的解決之道」定案，但總統委請二人找朝野進一步討論，尋求解套，兩人也欣然同意。

張惇涵說明，會中是依中華民國憲法章程順序，依序請行政院、立法院、考試院、司法院、監察院輪番發表意見，各院都提出總預算窒礙難行之處。卓揆一開始主動提出，希望行政院跟各院之間都能夠有更多的溝通的平台管道，這部分得到大家的支持；卓揆也提到，國防部、外交部、內政部、台電、勞動部、文化部、中研院、交通部等預算都影響到福國利民的政策及院務推動。

張惇涵強調，這場國政會商不是部分人士解讀的「五打一」，院跟院之間或是五院之間都有連動關係，大家都希望建立一些溝通的平台跟管道，增進彼此的理解、避免誤解，增進更多的、理性的合作的空間，與會者都只有一個目標，團結為了國家、為了台灣。

總統賴清德今邀五院院長會商國政，會後總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵、府發言人郭雅慧出面召開記者會轉述。（記者陳昀攝）

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