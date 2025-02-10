南投市公所高中冬令營 爆中國統戰師資挨批

南投市公所舉辦高中冬令營，爆出統戰師資爭議，惟營隊強調，被點名的師資陳建安授課無涉政治議題，可受外界公評。圖中營隊講師為東海大學副教授林奕孜。（南投市公所提供）

2025/02/10 18:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市公所本月7、8日舉辦「民主新手村」冬令營，邀請高中生認識政黨政治與民主養成，惟師資被爆出統戰爭議，竟找來赴中國閩南師範大學新聞傳播學院教書的副教授陳建安，民眾投訴質疑，閩南師範是統戰學校，鼓吹併吞台灣的意識型態，公部門舉辦高中營隊，竟出現敏感爭議人物，痛批不妥也觀感不佳，希望日後勿再發生。

根據中國閩南師範大學新聞傳播學院網站顯示，陳建安為該學院副教授，具北京大學資訊管理系博士學位，兼任閩南師範兩岸語言研究交流中心副主任，專長傳播理論、內容行銷、文化傳播、媒介消費；此次在冬令營主講「城市的文化外交」，傳授如何運用網路推廣城市文化，透過「說故事」建立城市品牌與影響力，並以文化結合旅遊，打造城市外交與獨特文化體驗等。

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投訴民眾質疑，閩南師範專門吸收台灣人為中國侵略台灣辦事，透過鼓吹教育界兩岸交流，協助宣傳中國併吞台灣思想，此次南投市公所舉辦高中營隊，竟找來統戰師資，就怕對年輕學子造成負面影響，希望公所勿再踩政治紅線。

對此，承辦南投市公所冬令營的東海大學政治系教授邱師儀回應，陳建安是台灣宜蘭人，在營隊雖講「城市的文化外交」，但整堂課只有提到南投意麵、如何行銷南投，甚至連外交意涵也沒提到，也無涉兩岸、政治議題，何來認知作戰等統戰疑慮。

邱說，他是營隊計畫的主持人，課程可受外界公評，營隊過程他也坐在台下聽陳上課，怎麼可能放任陳公開闡述敏感政治話題，尤其營隊主軸是「民主」，該詞彙在中國常是禁字，他還擔心陳上完課返回中國教書，是否會遭到為難。

邱師儀強調，陳建安雖有在中國教書，但具備城市包裝行銷專業，才會請來營隊授課，希望大家不要歧視所有到中國教書的學者，此次冬令營也找來中興大學崔進揆、東海大學林奕孜等副教授上課，就是希望為南投帶來文化上的刺激，盼外界不要「看見黑影就開槍」，無限上綱到「封閉」了南投的路。

南投市公所舉辦高中冬令營，爆出統戰師資爭議，惟營隊強調，雖有請來在中國教書的學者上課，但內容無涉政治議題，另也有請來中興大學副教授崔進揆（見圖）上課。（南投市公所提供）

南投市公所舉辦高中冬令營，爆出統戰師資爭議，惟營隊強調，雖有請來在中國教書的學者上課，但內容無涉政治議題，另也有請來東海大學副教授林奕孜（見圖）上課。（南投市公所提供）

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