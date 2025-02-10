總統邀五院會商國政 考試院長周弘憲喊話立院「通案刪減項目影響業務」

總統賴清德（中）10日下午召集五院院長在總統府會商國政，會前與副總統蕭美琴（左3）、行政院長卓榮泰（右3）、立法院長韓國瑜（左2）、司法院代理院長謝銘洋（右2）、考試院長周弘憲（左1）、監察院副院長李鴻鈞（右1）合影。（中央社）

2025/02/10 18:53

〔記者林曉雲／台北報導〕總統賴清德今（10）日召集五院會商國政，考試院長周弘憲及副院長許舒翔與會。對於立法院刪減預算及三讀通過「警察人員人事條例」單獨提高警察退休所得替代率，周弘憲於在會中直指，通案刪減項目對業務造成影響，而單獨提高警察人員退休所得替代率，除影響基金財務，也造成不平等現象，若另修法讓其他公務人員比照提高，勢必對政府財政負擔及基金財務產生更大衝擊。

周弘憲先感謝總統賴清德建構五院的溝通橋樑，促進院際協調合作，以使各項政務推動更順暢，說明考試院負責的國家考試和文官體制，與各院運作皆密切相關，樂意就相關議題交換意見及共同努力。

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有關今年度總預算審議，周弘憲表示，考試院及所屬被刪減或凍結的情形雖不若其他院嚴重，但通案刪減項目對業務造成影響，以國家文官學院為例，通案刪減造成考試錄取人員基礎訓練及升官等訓練的經費短絀；若以縮短訓練期間或減少調訓比例因應，除將影響學習成果與工作品質，亦損及文官陞遷權益，期盼未來立法院審議總預算案時，能讓各機關有充分說明機會，避免影響正常運行。

另就公務人員退撫相關法案部分，周弘憲指出，面對退撫基金收支長期嚴重失衡，無論前總統馬英九或蔡英文時代，政府都曾提出年金改革方案，顯示年金改革是各政黨執政後的重要政策，立法院三讀通過「警察人員人事條例」修正草案，單獨提高警察人員退休所得替代率，除影響基金財務，也形成參加基金者所繳費率相同、所得替代率卻不同的不平等現象；若另修法讓其他公務人員比照提高，又勢必對政府財政負擔及基金財務產生更大衝擊。

周弘憲表示，退撫基金的永續是考試院核心職權，若缺少穩定財源，局部或全面提高退休所得替代率都將擴大基金財務缺口，未來由政府編預算撥補也將加重年輕世代的潛在負擔，至盼各院間能持續溝通協調，為公務人員退撫制度的永續公平及合理一起努力。

此外，周弘憲說明，國家考試和文官體制都由考試院負責，但絕大部分用人機關和公務人員都在行政院轄下，兩院有必要強化溝通協調，他上任後已盤點需與行政院共同努力的議題及法案，行政院長卓榮泰允諾近日會面共商，盼兩院合作精進國家考試並健全文官體制。

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