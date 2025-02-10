巴基斯坦附和「一中」 外交部痛批：盲從中國背離事實論述

巴基斯坦總統札達里（Asif Ali Zardari）於本月4日至8日赴中國進行國事訪問，與中國國家主席習近平會晤。（歐新社）

2025/02/10 18:46

〔記者黃靖媗／台北報導〕巴基斯坦總統札達里（Asif Ali Zardari）於本月4日至8日赴中國進行國事訪問，與中國國家主席習近平會晤後，共同發表聲明，稱「台灣是中國不可分割的一部分」。對此，外交部批評此番言論為「謬論」，呼籲巴基斯坦政府正視捍衛民主體制及尊重人權與法治的民主台灣。

外交部指出，札達里與習近平會晤後發表「中華人民共和國和巴基斯坦伊斯蘭共和國聯合聲明」，包含「台灣是中國不可分割的一部分」等謬論。

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外交部譴責並強烈抗議，中國屢藉與他國領導人會談機會，公開貶損我國主權，巴基斯坦也盲從中國背離事實的論述、配合發表損及我國主權的聲明。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國向來互不隸屬，中共政權從未擁有過台灣治權，任何國家均無權也不可能藉由所謂的聯合聲明否認台灣存在的事實。

外交部呼籲巴基斯坦政府正視捍衛民主體制及尊重人權與法治的民主台灣，與肆意擴張、霸凌鄰國、迫害人權的威權中國在本質上截然不同，勿一再扈從中方罔顧事實、彰顯侵略意圖的言論，應停止貶抑台灣主權地位的不當行為。

外交部表示，我國也將持續捍衛自由民主價值，強化與所有民主陣營夥伴的合作，共同遏制威權擴張，守護台海的和平安全，並維護印太地區的自由開放。

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