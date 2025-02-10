韓國瑜盼民進黨別推「大罷免」 賴總統引佛經8字回應

總統賴清德今天邀五院院長會商國政，立法院長韓國瑜與會。（總統府提供）

2025/02/10 18:21

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天邀五院院長會商國政，國民黨籍立法院長韓國瑜會中表達，希望身兼執政黨主席的總統賴清德呼籲民進黨不要推動「大罷免」；據轉述，賴總統以「菩薩畏因，眾生畏果」八字回應，強調大家齊聚就是為了解決「因」、避免大家不期望的「果」。

今年度總預算案仍未送出立法院，行政院陸續就國會擴權法案、憲法訴訟法及選罷法提出覆議，朝野、院際紛爭延燒成釋憲大戰和立委罷免潮；韓國瑜今出席院際協商後，自曝會中有表達，盼賴總統以黨主席身分呼籲民進黨不易推動大罷免。

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總統府副秘書長張惇涵受訪說明，賴總統引述佛經「菩薩畏因，眾生畏果」指出，解鈴還須繫鈴人，大家齊聚一堂就是為了解決那個因、避免那個大家不希望的果。

據轉述，賴總統特別提到，他在立法院12年，各黨團幹部都有各自風格，韓院長特別辛苦，相信以韓院長為人處世的高度和態度，一定可以處理這樣的問題，從韓院長、江啟臣副院長願意接受總統邀請共商國政就是很好的證明，他也很樂意多與韓、江私下多溝通，增進彼此的理解與團結。

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