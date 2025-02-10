韓國瑜「5院會商」角色舉足輕重！苦苓籲做4事：是非功過在此一舉

賴清德10日召開院際協調，在野稱韓國瑜是去參加鴻門宴。（資料照）

2025/02/10 20:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德今天（10日）依憲法行使院際調解權，召集五院院長在總統府會商國政，沒想到在野黨卻批這是場「鴻門宴」，部分媒體更稱國民黨籍的立法院長韓國瑜是「以一敵四」。對此，作家苦苓呼籲韓國瑜能展現出院長高度，不要再被顏色綁架，院際協調後做到「4件事情」，「就算你真的只有一個人，但你一個人非常重要，而且正站在台灣歷史的轉捩點上，是非功過，就在此一舉了！」

苦苓今天在臉書發文，「總統啟動院際協調，有媒體故意說成『四綠一藍』、韓國瑜是『以一敵四』。希望韓國瑜不要上當，能夠展現出立法院長的高度，不問顏色，只問是非。建議韓國瑜可以做的幾件事情，第一，同為五院，卻把監察院的預算刪到幾乎無法運作，形同廢掉人家武功，未免太過霸道，你應該設法協調、恢復監察院的大部分預算，也免得落人口實，說是藍白貪贓枉法、所以害怕怕監察院調查。」

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「第二，修改憲法訴訟法沒有道理，美國包括世界大多數國家的大法官都是過半數決定，台灣為什麼偏偏要訂一個固定人數（這也不符立法規範），如果真的癱瘓了憲法法庭，萬一將來總統府或行政院違法濫權，是否萬劫不復？現在懸崖勒馬、主動撤案還來得及。」

「第三，至於行政院也很簡單，首先你不能把人家業務費刪到無法運作，再來你不能無差別刪除來得罪百工百業，三來怎樣也不能刪到超過法定上限。傅崐萁和黃國昌滿懷仇恨，但你是有理智、夠寬容的人，也只有你能挽救這個危急的局面。」

「第四，假使總預算的刪除和凍結能夠調整到合情合理，對社會大眾有個可以接受的交代，罷免立委的風潮自然延續不下去，也就不會有立法院人人自危的情形，可以正常運作、多立一些福國利民的法案，豈不善哉？」苦苓最後表示，「所以就算你真的只有一個人，但你一個人非常重要，而且正站在台灣歷史的轉捩點上，是非功過，就在此一舉了。望你三思。」

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