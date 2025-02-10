中配之子從軍竟有中國身分證 陸委會：現職軍公教不得赴中設籍

陸委會指出，近期已邀集相關機關召會研商，並請各機關宣導現職軍公教不得赴中設籍、申領身分證、定居證及居住證等事。政府重申，倘有違反兩岸條例相關規定並查有實證，絕對依法行政。 （資料照）

2025/02/10 18:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共誘拉台灣民眾申辦中國身分證，法務部調查局更掌握，有海軍艦隊一名志願役上兵，擁有中國身分證長達10年。陸委會今日強調，近期已請各機關宣導現職軍公教不得赴中設籍、申領身分證、定居證及居住證。

我官方查出，兩岸至少有5處據點協助代辦中國身分證，其中2處在台灣、3處在福建，南部一家旅行社開團招攬國人赴中申辦大陸證件，北部更有一家資產顧問公司，標榜「3天2夜旅遊」即可辦證。

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據透露，福建3處代辦據點在廈門市、泉州市、漳州台商投資區。其中一間是「福建省發財信息科技有限公司」，該公司藉網路招攬方式，標榜以「極低利率」自銀行「高額貸款」數百萬人民幣，招攬國人申辦中國身分證。該公司負責人吳春燕，正是泉州台青創業園總負責人林金城的配偶。

調查局也掌握，海軍168艦隊一位楊姓上兵擁有中國身分證，他陳述母親是中配，早年在中國幫他與胞姐申辦中國身分證，該身分證2022年間失效後，媽媽又幫他重新申辦，且要求他不能告訴別人。

針對台灣有不肖業者代辦中國身分證，陸委會表示，有關業者協助代辦中國身分證，涉及未經許可與中共相關部門為合作行為，違反兩岸條例第33條之1規定，該會已函請相關主管機關依法查處。

陸委會指出，該會近期已邀集相關機關召會研商，並請各機關宣導現職軍公教不得赴中設籍、申領身分證、定居證及居住證等事。政府重申，倘有違反兩岸條例相關規定並查有實證，絕對依法行政。

關於海軍上兵被中配母親私辦中國身分證，未來是否會依法註銷台灣身分？陸委會說明，媒體披露之個案，據了解國防部尚未完成行政調查，該會將會同相關主管機關視調查結果續處。

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