賴總統與五院院長達3大共識目標 盼成朝野和諧、五院合作起點

總統賴清德今天邀五院院長會商國政，會中達3大共識目標。（總統府提供）

2025/02/10 17:54

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天邀五院院長會商國政，府秘書長潘孟安會後召開記者會指出，會中達成3大共識，五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，合作以國家安全為首要考量，並以經濟、民生優先，妥善因應變局，潘強調，今天不只是朝野和諧的起點，更是五院合作的起跑點。

潘孟安表示，他要特別代表總統感謝與會的五院院長及代表，針對各項政務的推動所面臨的問題與挑戰，深入務實地交換意見，未來希望五院可以延續今天理性的對話、平和溝通，成為未來各項國政推動的基石，會中也達成3項共同目標。

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第一，依照五權分立的憲政架構，五院都有各自的職掌，憲政機關應當恪遵憲法，肩負本身的憲法忠誠義務，彼此監督制衡，但要互相尊重，更要相互扶持。五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，讓各院政務順利推動，深化台灣民主自由的憲政體制。

第二，政黨可以競爭，國家不能犧牲！尤其當前國際局勢變動快速，台灣面對嚴峻的挑戰，我們更要團結彼此。對外，我們必須以國防、外交為重中之重，五院必須合作，以整體國家安全為首要考量，讓國家穩定發展。

第三，朝野可以競爭，國民不能犧牲！對內，我們必須以經濟、民生為優先中的優先，五院必須合作，以全民福祉為心中所念，妥善因應變局，健全產業發展，照顧人民福利。

潘孟安強調，關於今天會議上所提出的問題和建議，各院都會進一步研議和辦理。期盼今天不只是朝野和諧的起點，更是五院合作的起跑點。希望從今天開始，我們不分彼此，一起來落實這三個共同目標，也從今天開始，讓國家更和、萬事更興。未來大家共同努力。

總統府秘書長潘孟安會後出面說明會中三大結論。（記者陳昀攝）

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