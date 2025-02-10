大罷免再衝12案！ 國民黨區域立委恐剩「這1人」暫時倖免

罷免團體10日前往中選會，遞送罷免選區立委提議連署書，並由聯電創辦人曹興誠舉行記者會發表聲明。（記者方賓照攝）

2025/02/10 17:53

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免潮勢如破竹！聯電創辦人曹興誠今協同數個民團赴中選會遞交第二波、12案罷免國民黨立委的提議書，並親自擔任罷免藍委徐巧芯的領銜人，加計上週已遞交的19名國民黨立委罷免案、正在造冊趕工的罷免案，國民黨區域立委僅剩連江縣陳雪生尚未被罷團鎖定。

罷團日前已遞交的罷免國民黨立委提議名單包括北市王鴻薇、李彥秀；新北葉元之；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹鄭正鈐；南投游顥、馬文君；台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮傅崐萁等19人。

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各地民團今日送出第二波罷免藍委提議書，包括北市羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；竹縣徐欣瑩、林思銘；台中楊瓊瓔、江啟臣等12人。其民團名單則為台北大安強強滾、剷除黑芯、文山退葆；新北無限清林、倫刪立舒、斷翔行動、刻不容楷、拔羅波；竹一除舊汰欣、竹二撕除惡銘；台中市中3拒瓔、一罷擊臣等。

彰化罷免藍委謝衣鳯的民團「缺衣不可」、金門罷免陳玉珍的民團「珍礙金門」、罷免苗栗國民黨立委邱鎮軍、泛藍無黨籍立委陳超明的「苗栗國罷免立委連線」今日也赴記者會聲援，但暫不送案。

綜上所述，國民黨39席區域立委（含三席原住民立委），已有31席面臨罷免。基隆林沛祥、彰化謝衣鳯、金門陳玉珍、苗栗邱鎮軍等4名立委相應罷免團體正在連署、造冊，謝衣鳳最快本週送案，區域立委僅剩連江縣陳雪生尚未被罷團鎖定；另，苗栗泛藍無黨籍立委陳超明也列入被罷對象。

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