中國海旅會若有消息 台旅會：樂意主動邀請來台踩線

行政院秘書長龔明鑫（中）、交通部長陳世凱（左二）10日出席觀光節慶祝大會頒獎典禮，與觀光署長周永暉（左起）、圓山飯店董事長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏台上合影。（記者塗建榮攝）

2025/02/10 17:25

〔記者蔡昀容／台北報導〕兩岸尚未完全開放旅遊團互訪，觀光小兩會（台旅會及海旅會）溝通也卡關。交通部部長陳世凱今（10日）重申，呼籲對岸「已讀要回」，兩岸要有序交流。交通部觀光署署長、台旅會董事長周永暉表示，若海旅會有進一步訊息，台旅會也樂意主動邀請對方踩線來台。

台灣觀光界頻頻呼籲，盡速解除我方赴中禁團令解除，讓對岸願意鬆綁現制，促使中國團客來台旅遊。總統賴清德今年元旦提出透過觀光小兩會討論相關事宜，即我方台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會），以及中方台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（海旅會）。

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中國上海及福建踩線團申請2月10日來台，但未透過觀光小兩會。我方重申立場，應透過觀光小兩會討論，踩線團因此無疾而終。

陳世凱、周永暉今天出席2025觀光節慶祝大會頒獎典禮。陳世凱會後對此表示，一切都要照程序來，希望兩岸要有序交流，對兩岸及觀光發展才是健康的。

陳世凱指出，兩岸本來就有觀光小兩會機制，台旅會也已發函並送抵對岸，現正等候回應，喊話對岸「已讀要回」，並呼籲對岸不要把政治放在前面，應把觀光放前面，就觀光來看觀光。

旅遊業者、中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽建議，可先由公協會出面邀請對方踩線、釋出善意。也有旅遊業者認為，我方應更積極論述，例如由台旅會主動邀請對岸踩線，化解紛爭與僵局。

周永暉表示，公協會目前僅透過媒體表達這樣的意見，並未正式向台旅會提出，不太清楚能否可行；至於台旅會主動邀請對方踩線，也是一種方式，若海旅會有進一步訊息，「我們樂意拋出這樣的訊息」，他也希望能與海旅會對話。

業界憂心，對岸海旅會若一直「已讀不回」，恐怕空轉？「不會啦！」周永暉對此樂觀看待，彼此每個月仍有方式互動，台旅會月底也會開董事會，屆時也會聽取大家意見。

旅行商業同業公會全聯會理事長吳盈良表示，業界期待觀光小兩會能交流交談，當然也希望政府腳步快一點，盡快把兩岸限制解開。以每年400萬人次中客來講，預估可貢獻2000億元產值，包括機票、住宿、其他消費等等，對民間業者助益很大。

我方台旅會函文送抵中方海旅會，目前尚未收到回覆。交通部長陳世凱（左2）10日喊話「已讀要回」，觀光署長周永暉（左1）則表示，若海旅會有進一步訊息，台旅會樂意主動邀請踩線。圖為兩人10日出席2025觀光節慶祝大會頒獎典禮。（記者蔡昀容攝）

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