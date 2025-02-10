中配幫海軍服役兒子私辦中國身分證 學者吳瑟致：政府應全面清查

中共為統戰台灣，誘拉台灣民眾申辦中國身分證、中國居住證、中國定居證等身分證件。（圖取自民進黨臉書）

2025/02/10 17:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕官方調查國人持有中國身分證，最新發現海軍168艦隊濟陽級軍艦一名楊姓上兵擁有中國身分證，時間長達10年，其母是中國籍配偶。學者建議，若中配幫家人代辦中國身分證是普遍存在情況，政府單位應全面清查及釐清真正目的。

網紅「八炯」溫子渝年前在Thread發文揭露，有收到一個已經拿到中華民國護照的「中共國」配偶，幫他的幾個小孩申請中共身分證，該案已移交給移民署。他的小孩不僅大義滅親，還冒上可能失去中華民國身分的風險來向他爆料。

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據調查局掌握資料，海軍168艦隊一位楊姓上兵2月3日私訊網紅「八炯」溫子渝，陳述他的母親是中配，母親早年在中國幫他與胞姐申辦中國身分證，該身分證2022年間失效後，媽媽又幫他重新申辦，且要求他不能告訴別人。

對此，台灣智庫諮詢委員吳瑟致今日受訪表示，現役軍人擁有中國身分證，對國家安全衝擊非常大。中國對台有軍事野心及滲透，針對中配二代或其家屬，只要是在台灣服役或從事相關公職，都不能擁有中國國籍，因為中國是有侵略意圖的敵國。

吳瑟致指出，在世界任何一個國家，有中國籍都無法在其他國家的軍隊服役，台灣面對的中國威脅比任何國家都大，更應該全面防範，以更嚴謹心態看待這樣的問題。

他強調，假設該士兵是非自願、被家人代辦中國身分證，而擁有中國籍身分，也應該要提出已撤銷中國籍的相關證明。若相關案例不是個案，而是普遍存在台灣，有許多中配在家人不知情狀態下，幫忙代辦中國身分證，政府單位都要全面清查及釐清真正目的，尤其現役軍人擁有中國籍，這是完全不能容忍的。

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