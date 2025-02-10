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    曹興誠任罷免領銜人 徐巧芯：啼笑皆非

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    2025/02/10 17:20

    〔記者林欣漢／台北報導〕聯電創辦人曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人，對此，徐巧芯表示，她個人覺得啼笑皆非。曹近年來常常利用「反共」之名抹紅他人，甚至說中華民國已經亡國了。身為一個中華民國的國民，完全不能接受他的說法。「因為我不像曹興誠，對國族的認同反覆無常，哪裡有利益就往哪裡去。」

    徐巧芯指出，曹興誠過去一下說要搞「統一公投」，還被前總統陳水扁政府時代的陸委會嗆「附和中共說法」；現在一轉頭又聲稱自己「反共」；一下是中華民國人、一下為了逃稅成為新加坡人、賺不到紅錢才回台灣，中間爽爽搞個雙重國籍。而自己從小到大只有一本護照、一個身分證字號，「我才是真正愛台灣的中華民國國民。」

    徐巧芯表示，曹興誠一下說大手筆要帥氣大捐30億元、一下又說要慢慢來，這種超級多次「反起反倒」的人，在台灣竟然會有人信？甚至曾經以「外國人」身分違規幫政務委員陳時中初選，然後他就選輸了。

    徐巧芯進一步指出，上次基隆市長謝國樑市長罷免案，曹興誠還造謠謝國樑市長是「賣台內奸」，胡扯「今天如果讓謝國樑繼續當市長，我們要小心，如果解放軍進犯台灣，搞不好謝國樑就迎解放軍，第1個登陸基隆，這樣可不可怕？」簡直胡扯一通，結果謝國樑反惡罷成功了，滿意度還飆高到50%，真是謝謝曹董的大力相助。

    「相信這次他領銜要罷免我，也是一樣的結局，累積三連敗。」徐巧芯表示，曹興誠曾說要花6億，訓練300萬名「黑熊勇士」，請問這300萬名黑熊勇士在哪裡？無論颱風、地震，都沒有看到什麼黑熊勇士對台灣有實際的作為。代表曹董事長說話一向都是誇大其詞，說一百分只做一分。

    徐巧芯強調，被這樣背棄台灣的「背骨仔」領銜惡罷，是她的光榮，會繼續戰鬥。不會讓這種對中華民國立場不堅定的小人得償所願。相信選民的眼睛是雪亮的，信義南松山的選民，一定會堅定地站出來反對罷免、反對曹興誠，讓他知道什麼才是「真正的民意」。

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