任罷免徐巧芯領銜人！ 曹興誠：不成功就等著被中共吞併

曹興誠強調，這次罷免不是無聊的藍綠對決，而是維護台灣民主的背水一戰，不成功就等著被中共吞併。（記者方賓照攝）

2025/02/10 17:14

〔記者林哲遠／台北報導〕聯電創辦人、反共護台志工聯盟三號志工曹興誠今日陪同數個罷免團體赴中選會，遞交第二波、12案罷免國民黨立委的提議書。罷免徐巧芯民團「剷除黑芯」，更邀請曹興誠擔任領銜人一職，曹強調，所以這次罷免，不是無聊的藍綠對決，而是維護台灣民主的背水一戰，不成功就等著被中共吞併，呼籲大家務必都站出來，挽救自己，挽救國家，挽救子孫後代。

曹興誠指出，繼上禮拜有19區的罷免連署送件以後，今天又有12區的送件，合計有31個區域的選民，要求罷免他們的區域立委，證明這是一場全國性的大罷免。該場大罷免，不是對少數立委有仇恨，也不是在幫民進黨爭回國會的多數，而是大家都看清了，台灣國會的藍白立委都聽命於國民黨立院總召傅崐萁，而傅則直接聽命於北京的中共政協主席王滬寧。

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「在中共王滬寧的指揮下，藍白立委粗暴立法，惡意亂砍預算，意圖癱瘓台灣。」曹興誠痛批，藍白欲縮短中配入籍年限，以擴大中共對台灣的滲透和影響力；又大幅刪除國防和民防預算，以減低台灣的自我防衛能力；這些藍白立委是特洛伊木馬，已把立法院變成中共駐在台灣的指揮部，準備和中共裡應外合，讓台灣被中共吞併。

曹興誠認為，藍白立委這樣公開的、大剌剌的、肆無忌憚的通敵叛國，引起了台灣公民全面的憤怒，所以大家要站出來，遏止這些匪諜台奸的胡作非為，罷免他們，把他們踢出國會殿堂。

他強調，這次如果罷免不能成功，台灣將來難免被中共吞併，所有台灣人也都會失去民主、自由和生命、財產的安全；大罷免成功後，則可以平息內亂，維護國家的安全，同時還可以向國際宣示，台灣人能團結、有決心，可以反擊中共的滲透、威脅和顛覆。

曹興誠提及，去年台灣總統大選以後，中共不斷在國際上宣傳，說支持賴總統兩岸互不隸屬的台灣人只有4成，而支持和中共國統一的則有6成。這種不實的宣傳，會降低美國和自由世界對台灣的信任和支持，問題相當嚴重。所以，這次罷免親共賣台的立委，可以讓世界了解，大部分台灣人的選擇，是維護主權獨立和民主自由；而想去接受中共集權統治的叛國者，是少數中的少數。

「幸好，中共的造謠並沒有生效！」曹興誠說，最近美國總統川普和日本首相石破茂在白宮會談，宣布反對中共以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀；這為今後幾年的台海安全，打了一劑強心針，也讓我們更能夠面前中共的種種威脅而無所畏懼。

曹興誠呼籲，希望這次罷免能讓台灣人重新定義藍綠，藍就是反共、綠就是保台，「每個台灣人都應該又藍又綠，藍和綠彼此不是敵人，想侵略台灣的紅色共匪，才是我們的共同敵人。」

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