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    國民黨團幹部就職 黃國昌比藍委早到強調藍白合

    民眾黨代理主席黃國昌出席國民黨團第11屆第3會期黨團三長就職典禮。（記者陳逸寬攝）

    民眾黨代理主席黃國昌出席國民黨團第11屆第3會期黨團三長就職典禮。（記者陳逸寬攝）

    2025/02/10 16:58

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今日下午舉行新任黨團三長就職典禮，國民黨團總召傅崐萁連任，國民黨立委王鴻薇、羅智強分別擔任書記長、首席副書記長。台灣民眾黨代理主席兼黨團總召黃國昌也與民眾黨團幹事長陳昭姿、立委林國成到場觀禮，黃國昌不但在典禮開始前10分鐘就到場，比許多藍委還要早到，黃並強調，民眾黨與國民黨未來會合作推動更多法案。

    傅崐萁到場時看到黃國昌已經在場，連忙上前致意關心，由於日前民進黨團總召柯建銘在黨團協商上對羅智強丟紅龜粿，黃國昌打趣說，他是提早來場勘，看看有沒有人埋伏要丟紅龜粿，傅崐萁聞言當場笑了出來。

    傅崐萁致詞時誇讚王鴻薇是立法院林青霞，感謝王鴻薇上會期擔任首席副書記長期間的辛勞，很多難題在她斡旋下都能獲得解決，審查總預算期間的表現也讓大家刮目相看，這次轉任書記長，必定不會辜負大家的託付。而羅智強的能力也非常強，這會期很多調和鼎鼐的工作，需要羅智強一起分擔。

    傅崐萁認為，民進黨今年會鬥更兇，如何化干戈為玉帛，全在賴清德總統一念之間，這個會期是跳火坑的會期，感謝王鴻薇、羅智強跳進來，面對大罷免，黨團會力推各項福國利民法案，在野要守好立法院，做好每一件事情。

    王鴻薇也說，現在是非常時期，黨團三長都是區域立委，擔任幹部的同時要承擔大罷免的無差別攻擊，但他們會無所畏懼、勇往直前、堅守崗位。

    羅智強也強調絕不退縮，民進黨3個幹部有兩個是不分區，都心虛了，國民黨在幹部協同努力下，真理公道必然會在。

    黃國昌表示，過去一年與國民黨並肩作戰，繳出一張漂亮成績單，這會期民眾黨會繼續與國民黨共同對民進黨政府提出強力的監督。同時也要感謝勞苦功高的傅崐萁，過去這一年，傅崐萁背上被插了很多支箭，面對新會期，箭只會更多，不會變少，但既然擔任總召，就要承擔，民眾黨與國民黨會合作推動更多法案。

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