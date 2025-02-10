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    李彥秀怨美國賓士車被公布車號 四叉貓：是不是又忘了財產申報？

    四叉貓友人拍下李彥秀爾灣房子和房外的白色賓士車。（圖翻攝自四叉貓臉書）

    四叉貓友人拍下李彥秀爾灣房子和房外的白色賓士車。（圖翻攝自四叉貓臉書）

    2025/02/10 19:49

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委李彥秀身陷美國房產爭議之際，還被網紅「四叉貓」劉宇抓包年節期間人就在她位於加州爾灣（Irvine）的豪宅，引發外界討論。今天（10日）李彥秀親上火線接受訪問，抱怨最近這段期間她與家人的隱私遭受侵害，包括有人在美國拍攝她先生與孩子的住所，甚至把車子都公布。對此，四叉貓再酸，李彥秀是不是不小心承認當初被拍到的賓士車是她家的？是不是又忘了做財產申報？

    四叉貓7日在臉書PO文表示，他在美國的朋友開車到李彥秀爾灣豪宅所在的社區，拍下李彥秀房子的外觀，再比對李彥秀日前拍影片回應近期外界質疑時的背景畫面，懷疑李彥秀過年期間人就在美國度假，但在社群卻假裝自己還在台灣。除此之外，四叉貓友人還拍到停在李彥秀家外面一輛白色賓士車，四叉貓也順便公布了車牌號碼。

    李彥秀今天接受媒體人黃光芹節目專訪強調，她在美國的房產都有誠實申報，若有申報錯誤也已經更正，該接受行政處罰的部分也已完成。她也怨最近她與家人的隱私遭受侵害，包括有人在美國拍攝她先生與孩子住所的照片，甚至公布車號，讓她相當難過。

    對此，四叉貓在臉書發文，「李彥秀接受媒體人黃光芹專訪親上火線，她談及家人受她的工作波及，還有有心人在小孩的美國家門口外面拍照、把車子都公布，自己真的非常難過。所以這台八年車齡的白色賓士（一手車）確實是李彥秀的嘛，是不是又忘了做財產申報？」

    李彥秀近期身陷美國房產爭議。（資料照）

    李彥秀近期身陷美國房產爭議。（資料照）

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