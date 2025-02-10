罷免洪孟楷第一階段送件 領銜人方柏翔：二階3月啟動並設更多連署站

「罷洪刻不容楷」公民團體今日將第一階段的提議書送交中央選舉委員會。（記者羅國嘉攝）

2025/02/10 16:41

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市第一選區罷免立委洪孟楷行動持續，「罷洪刻不容楷」公民團體今（10）日將第一階段的提議書送交中央選舉委員會，領銜人方柏翔表示，預計於3月上旬啟動第二階段連署，並將依中選會進度調整具體時程。為提高連署成功率，團隊在第一階段結束後將檢討執行情況，調整策略並設立更多固定連署站點，方便民眾參與連署。

方柏翔指出，針對罷洪行動，自今年1月展開以來，短短數週內已累積近2萬份連署，展現強大的民意基礎與監督決心。團隊於今日向中選會遞交4761份第一階段提議書。接下來，中選會將在25天內完成審查，確認連署書的有效性。

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方柏翔表示，團隊預計於3月啟動第二階段連署，並將依中選會進度調整具體時程。為提高連署成功率，將調整策略並設更多固定連署站點。此外，也將積極招募志工，強化人力支援，提高行動效率與覆蓋範圍，確保後續連署推動順利。未來還將透過多元宣傳管道擴大影響力，讓更多民眾了解罷免行動的重要性，並爭取廣泛支持。

方柏翔強調，第二階段的目標是60天內達成法定門檻，行動期間不排除邀請來賓助講，提升行動聲量，但核心重點仍是基層動員與有效組織，確保行動步步為營。

罷團指出，這場罷免行動是公民自主發起的政治監督，是台灣民主機制的具體實踐。儘管過程充滿挑戰，但會持續努力，讓選民的聲音被真實聽見，並堅定守護民主價值。

「罷洪刻不容楷」公民團體今（10）日將第一階段的提議書送交中央選舉委員會。（記者羅國嘉攝）

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