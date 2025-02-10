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    民進黨團簽字了！立院明表決選罷法覆議案 新會期2/25開議

    立法院民進黨團今（10）日簽署朝野協商結論，同意明日處理選罷法覆議案，新會期2月25日開議。（資料照）

    立法院民進黨團今（10）日簽署朝野協商結論，同意明日處理選罷法覆議案，新會期2月25日開議。（資料照）

    2025/02/10 16:32

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民進黨團今（10）日簽署朝野協商結論，朝野黨團同意明日處理「選罷法覆議案」，審查時不邀請行政院長卓榮泰列席說明。此外，新會期於2月25日開議，當天邀請卓榮泰率各部會首長列席，進行施政方針及施政報告並備質詢。換言之，立法院長韓國瑜原發函通知明日召開全院委員談話會，決定覆議案及開議日期，談話會已不必召開。

    立院第11屆第3會期3日進行立委報到程序，韓國瑜6日召集朝野黨團協商開議日及覆議案處理時程，各黨團均同意11日處理覆議案、25日開議，但民進黨團並未簽署協商結論。也因此，立院發函予各黨團，定於11日召開談話會，決定開議日等事宜，但若10日下班前各黨團均完成簽名，談話會停止召開。

    協商結論指出，各黨團同意定於11日處理選罷法覆議案，審查時，不邀請行政院長列席說明，並由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人進行發言，每位立委發言時間為5分鐘。全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決。此外，新會期2月25日開議，3月5日舉行召委選舉。

    協商結論也提及，有關立院通過的「今年度中央政府總預算案」及「財政收支劃分法修正案」，如經行政院依法提出覆議，各黨團同意加開院會處理。

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