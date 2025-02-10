海軍士兵持中國身分證真相曝光 八炯早揭露：他冒風險大義滅親！

我國海軍168艦隊傳出有官兵持有中國身分證，調查局將函請內政部移民署查辦。（資料照）

2025/02/10 18:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10日）傳出我國海軍168艦隊有志願役上兵持有中國身分證，調查局獲悉後立即召開會議瞭解並採對應作為，將函請內政部移民署查辦，引發外界討論。事實上，當初揭露中共以補助及取得貸款等手段引誘國人申辦中國身分證的反共網紅「八炯」，早在上月28日就預告有人在不知情的狀況下被中配母親私辦中國身分證，最近得知有這件事後選擇大義滅親，私訊他爆料，但當初有不少藍白粉指他造謠，而今調查局證實有這種事發生，讓他忍不住慨歎：「我們都在努力保衛中華民國，捍衛台灣，你們只會訕笑嘲笑，出一張嘴。」

八炯去年12日發布的中國統戰紀錄片中揭露中共優渥條件誘騙台灣人辦理中國身分證，引發輿論譁然，政府也高度重視。今天有消息指出，調查局掌握到資訊，持有中國身分證的國人中，有一名海軍168艦隊濟陽級軍艦的楊姓士兵，因中配母親私辦而持有中國身分證，調查局近期將以違反兩岸人民關係條例，函請移民署查辦。

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此外，官方最近查出，兩岸至少有5處據點協助辦證，南部一家旅行社開團招攬國人赴中申辦大陸證件，北部則有一家資產顧問公司標榜「3天2夜旅遊」即可辦證；另有3處在中國福建的廈門市、泉州市和漳州台商投資區。

針對海軍官兵持有中國身分證一事，其實八炯早在今年1月28日就透過Threads表示，收到一位網友私訊向他爆料，對方已經拿到我國護照的中配母親，幫自己的小孩包括爆料網友在內，申請中國身分證，對方知道母親做了這件事後，不僅大義滅親，還冒上可能也失去中華民國身分證的風險，附上相關照片跟他爆料。當時八炯得知後氣憤表示：「目前的制度都已經被鑽漏洞成這樣了，國民黨還想放寬6年改4年，我真的氣死！到底還有多少人默默的領？」

政治工作者周軒今天轉發《菱傳媒》的報導，表示168艦隊的楊姓士兵是在不知情的狀況被媽媽私辦中國身分證，他本人無意持有，今年春節才知道這件事，日前他決定私訊八炯爆料並向上通報。國防部獲悉後調查發現，楊母2012年在中國替自己的小孩申辦身分證，因據中國相關法令，未滿16歲者可由監護人代為申領，故楊姓士兵對此不知情，直到其中國身分證有效期限過期，楊母在他今年春節返家告知要再申辦中國身分證，才讓此事曝光。

國防部目前正在釐清相關事證，確認楊姓士兵否涉及相關法律。據悉，八炯近日也將陪同楊姓士兵到移民署了解後續處理狀況。

八炯今天則在Threads上發文慨嘆：「我1/28號預告了這個事情，留言底下有不少小草說我造謠，我也不求這些人會道歉，我們都在努力保衛中華民國，捍衛台灣，你們只會訕笑嘲笑，出一張嘴。國民黨還亂告我，其心可誅。」

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