中和春秋墓園糾紛被監院糾正 新北市府：積極處理保障墓主權益

新北市中和區私立春秋墓園，現已更名為龍陵紀念墓園，鄰近中和區納骨堂。（記者董冠怡攝）

2025/02/10 19:27

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市中和區私立春秋墓園（現已更名為龍陵紀念墓園）近年爆發墓地被迫拆遷、亡者無法安葬等糾紛，監察院提案糾正市府，未善盡主管機關責任有違失；監委調查報告也提到，去年6月底發生邊坡崩塌事件，影響墓主權益甚鉅，市府允應善盡職權、落實管理維護；對此，市府民政局回應，春秋墓園爭議源自於業者違法經營，強調有積極處理保障墓主權益。

民政局表示，春秋墓園的私權紛擾源於非法經營者春秋公司長期未經全部地主同意，將土地提供喪家下葬，致使墓主遭地主提告並經法院判決無權占有；另道環公司非地主，無權排除已埋葬的墳墓及求償。

請繼續往下閱讀...

民政局指出，該墓園原申請人民國75年死亡後，春秋有限公司申請變更負責人，因未經全體土地公同共有人同意遭駁回，並經行政法院81年度判字890號判決認定在案。

此外，市府考量該墓園多年來未有合法業者管理，亂象叢生，由於僅道環公司於民國106年向市府提出申請，為防止春秋公司在未經取得地主同意下，持續占用、販賣土地使用權獲取不法利益，殯葬處乃於109年同意申請，並成為合法的經營業者。

民政局強調，同意墓園經營與同意特定墓地使用分屬二事，並無針對特定業者量身訂作，且契約中也明定，道環公司要使用土地，仍須依政府規定辦理。本案市府持續給予墓主行政協助，多次至墓園訪查業者環境維護與除草清潔，並與地主、墓主及業者代表討論逾10回，以及召開3場大型意見討論會，後續也持續協助墓主相關起掘、埋葬等作業，累計35位亡者完成安置，並已公告請墓主向當地區公所提出起掘申請。

另墓園去年6月發生部分區域崩塌，市府當日起即展開緊急災害搶救作為，並要求道環公司提送崩塌區土地主幹道及墓園全區水土保持維護計畫，目前主幹道部分已完工備查，全區水保維護部分刻正審查中。

市府農業局補充，此案去7月初已要求業者依法實施水土保持處理與維護，設置鋼軌樁穩定坡面及排水設施改善等水保設施，去年12月17日會同水保服務團複勘，經水保服務團認定已達完工標準，已請業者持續加強維護，避免災害持續擴大。

曾接獲相關陳情並持續追蹤的市議員戴瑋姍說，樂見監察院給出明確指示，也讓市府知道有錯要補正，盡快使墓主家屬們可有所憑據依循，同時要求目前經營業者負起責任，呼籲檢調介入積極偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法