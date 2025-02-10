國政會商是鴻門宴？ 直擊韓國瑜與總統談笑、摟卓榮泰肩膀

韓國瑜今步入大禮堂時與賴總統有說有笑，氣氛十分融洽。（圖擷取自總統府直播）

2025/02/10 16:11

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天邀五院院長會商國政，雖然國民黨部分人士批評這是場「鴻門宴」、質疑要讓立法院長韓國瑜「穿小鞋」，但韓國瑜今不僅步入大禮堂時與賴總統有說有笑，接受致贈禮品後、在講台邊也主動摟住行政院長卓榮泰肩膀，將其移至最靠近講台的位置，雙方互相禮讓，連卓揆都忍不住笑了一笑，氣氛十分融洽。

今年度總預算案仍未送出立法院，行政院陸續就國會擴權法案、憲法訴訟法及選罷法提出覆議，朝野、院際紛爭延燒成釋憲大戰和立委罷免潮，賴總統依憲法召集五院院際協商，期盼化解政治僵局，卻被部分國民黨人士批評這是場「鴻門宴」、質疑要讓立法院長韓國瑜「穿小鞋」。

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五院正副院長今天先由副總統蕭美琴在總統府會客室「台灣晴廳」接待，隨後總統賴清德在親自前往率隊前往大禮堂國政會商，從直播畫面可以看到，卓榮泰、韓國瑜與賴總統、蕭副總統共同走在第一排，賴總統還不時與韓國瑜談笑，雙方氣氛十分融洽。

賴總統在贈禮部分也暗藏期許，特別準備「花開富貴五福臨門」紅花響杯五入禮盒，在台上分別致贈給蒞府的五院院長，卓榮泰、韓國瑜接受致贈禮品，在講台邊等待大合照時，韓國瑜看到卓揆讓出位置，主動伸手摟著卓揆肩膀，將其移至最靠近總統的位置，雙方互相禮讓，連卓揆都忍不住笑了一笑，氣氛十分融洽。

韓國瑜在講台邊也主動摟住行政院長卓榮泰肩膀，將其移至最靠近講台的位置，雙方互相禮讓，連卓揆都忍不住笑了一笑，氣氛十分融洽。（圖擷取自總統府直播）

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