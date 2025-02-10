黃國昌稱綠藉大罷免建構獨裁政權 吳思瑤：貼標籤鬥爭就是紅衛兵

立法院民進黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長陳培瑜（右）回應媒體提問。（記者謝君臨翻攝）

2025/02/10 16:03

〔記者謝君臨／台北報導〕朝野大罷免行動持續延燒，立法院民眾黨團總召黃國昌指民進黨透過發動大罷免，意圖建構一黨獨大的賴清德政權，號召志工掃除「綠衛兵」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤強調，威權獨裁是中國，黃國昌這種「不服昌意，就是側翼」的言行，把別人貼標籤加以鬥爭清算，就是中國共產黨「紅衛兵」的行為。

黃國昌於臉書上以「護民主 反威權」為題，指民進黨執意撕裂社會，透過發動大罷免，意圖建構一黨獨大的賴清德政權，把台灣帶向威權獨裁，許多自主公民已看不下去。為捍衛台灣得來不易的民主，自主公民挺身而出的時間到了，行動的第一步就是掃除助賴清德為虐的民進黨綠衛兵，邀請自主公民加入這場行動。

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對此，吳思瑤今受訪表示，「藍白合」從立院的議事運作，到立院外藉政黨之力挑動對立，從未停止，「藍白合」只會越來越密不通風。

對於黃國昌說要打倒綠色威權獨裁，吳思瑤強調，威權獨裁是中國，指黃一再把協助彰顯民意的公民朋友貼上「綠衛兵」標籤，把支持國會要正常運作的公民打成「綠衛兵」，「不服昌意，就是側翼。」這種先把別人貼標籤加以鬥爭清算，就是中國共產黨「紅衛兵」的行為。

吳思瑤表示，獨裁和威權不是台灣的民主日常，黃國昌不要錯置，也不要為了要選民眾黨主席、為了拉抬聲量，把民眾黨拉到光譜中深藍那一塊，這對民眾黨未來發展是否是好的嗎？只怕距離理性越來越遠。

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