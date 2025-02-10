海外網購3C產品收750元審查費延燒 NCC：考慮暫緩

民眾從國外網購第二級電信管制射頻器材包括手機、藍芽耳機等寄回台灣，本月起每案審查費750元，引發民眾質疑。（資料照）

2025/02/10 16:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）宣布，民眾從國外網購第二級電信管制射頻器材包括手機、藍芽耳機等寄回台灣，本月起每案審查費750元，引發民眾質疑。立委葛如鈞表示今（10日）與NCC主委開會討論後，NCC表示，內部將討論研擬，暫緩施行也會是「選項之一」。

立委葛如鈞今在臉書表示，750元之亂延燒，今與NCC主委以及相關同仁開會討論，關於暫緩施行審查費部分，NCC表示會儘速內部討論研擬，暫緩施行會是「選項之一」，另外針對將「自用民生與視聽娛樂器材」排除在收費項目外，NCC也指出將會具體回應民眾訴求。

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另外將「國內已販售產品」排除在收費項目外、補滿NCC法定員額，並研擬以科技輔助的方式，減輕第一線人員的工作負擔等也在這次討論的內容內。

針對收費750是怎麼算出來的，NCC今天表示，目前的750元包含人工、設備、水電、其他（如民眾聲請完需要補件重審、陳情、後續行政審查、訴訟等等平均費用）；而收750元是指「一件」，而非「一個」，也就是如果兩個藍芽耳機寫同一張報關單上，不會有收取1500元的情況發生，而自攜3部以上目前會走聲請進口證，只要600元。

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