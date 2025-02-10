國政會商五院院長座位依憲法章程排序 凸顯賴清德3大原則

賴總統邀五院院長會商，座位是依憲法章程排序，也凸顯賴總統3大原則。（圖擷取自總統府直播）

2025/02/10 15:35

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天下午召集五院國政會商，盼促進院際協調與合作，這是史上第一次由總統行使憲法第44條賦予職權主持院際協商，儀節、座位安排備受關注；賴清德坐在圓桌正中間，代表總統以中立身分協調五院事宜；圓桌座位從總統右方起依序為卓榮泰、韓國瑜、謝銘洋、周弘憲、李鴻鈞，即依照憲法章程排序，也凸顯賴的三大原則。

流程方面，五院正副院長蒞府後將由副總統蕭美琴於總統府的「台灣晴廳」接待，隨後總統賴清德至晴廳致意，並與蕭美琴副總統、五院正副院長一同步行前往總統府大禮堂，進行國政會商。據指出，總統會客室「台灣晴廳」，象徵的是台灣永遠晴空萬里，順風揚帆、國泰民安；二來，「晴」與「情」、「擎」兩字讀音相同，也有期許台灣「團結和諧，重情重義，國家安和樂利」用意，重申「五院國政會商」初衷是以「團結」為核心出發，盼透過溝通增進院際協調合作

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在座位安排上，賴清德坐在圓桌正中間，代表以總統中立身分協調五院事宜，圓桌前端由右至左依序為行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞，則是依照《憲法》第五章到第九章的章名安排，分別就是「行政、立法、司法、考試、監察」。

據指出，依照憲法章程排序座位，是呼應賴清德一直以來的三大原則：第一，重申其為民主憲政守護者的身份，肩負依循憲法、守護憲政體制職責；第二，座位安排要能對應憲法，強調合法合憲為最高原則；第三，重申憲法明訂「五權分立」，五權應分工合作、相互尊重與制衡，以維持憲政秩序、為人民謀求最大福祉、推動國家穩健前進。

據了解，閉門會商過程，總統將邀請五院院長發言，發言順序則與座位安排原則一致，依照憲法章程所訂，為「行政、立法、司法、考試、堅持」。各院院長發言不限時間、不限次數，目的是為讓五院間溝通談話不淪為形式，都能真正開誠布公、暢所欲言，確實具體促進院際調解、理解、尊重，進而達到五院團結合作的目標。

賴總統邀五院院長會商，座位是依憲法章程排序，也凸顯賴總統3大原則。（記者陳昀製圖）

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