網紅八炯、閩南狼力挺屏東民團 玩民主大富翁號召罷免

網紅八炯、閩南狼，力挺屏東民團大玩民主大富翁談罷免。（台灣青年文化創生協會提供）

2025/02/10 15:28

〔記者葉永騫／屏東報導〕大罷免熱潮在北部、中部交出第一階段罷免連署書後愈來愈熱，屏東等南部地區雖然沒有立委可以罷免，但響應全台大罷免的公民運動，台灣青年文化創生協會發表了「民主大富翁．罷免作先鋒」地圖，將大罷免行動結合大富翁遊戲 ，列出欲罷免的22位人選，來此傳遞罷免資訊，今天更邀請知名網紅八炯、閩南狼PYC現身參與活動，以「真人版」來試玩，號召民眾一起投入罷免運動，而民主大富翁也會製作成桌遊，讓民眾一起來娛樂。

知名網紅八炯表示，屏東青年推出民主大富翁的活動表達罷免不分選區，南部朋友雖然沒有立委可以罷免，但可以成為強大後盾，站出來護台灣。

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閩南狼指出，國民黨就是共產黨，罷免的行動是一定要進行，只要有信仰、有信念，罷免活動一定要執行到底。

屏東青鳥代表柯韋辰說，年輕世代發揮創意製作「民主大富翁」，期盼透過遊戲，來響應「大罷免行動」，讓更多人玩民主大富翁，了解罷免是護人民、顧生活的「全國性活動」，而非政治算計；藍委濫砍預算已經危害到人民福祉，唯有罷免藍委，才能捍衛生活、守護台灣！

立委鍾佳濱服務處執行長曾美玲說，「民主大富翁」實體版預計本週開始提供民團、民眾索取，機會、命運內容設定很有巧思，例如「跟李正皓一起當皓事之徒，增加連署書1000份」、「被黃國蔥咆哮噴口水，連署書500份無效」、「得到傅昏騎金紙一疊，連署書100份無效」等內容，相當有趣。

網紅八炯、閩南狼，力挺屏東民團玩民主大富翁號召罷免活動。（記者葉永騫攝）

民主大富翁的機會和命運內容相當有趣。（記者葉永騫攝）

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