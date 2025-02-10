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    送韓國瑜「紅花響杯五入禮盒」 賴總統暗藏期盼

    賴總統特別準備「花開富貴五福臨門」紅花響杯五入禮盒，送給蒞府五院院長，象徵「家和萬事興」及五入一組、缺一不可，二來傳遞「五權分立、五院合作、五院團結」的期盼。（圖擷取自總統府直播）

    賴總統特別準備「花開富貴五福臨門」紅花響杯五入禮盒，送給蒞府五院院長，象徵「家和萬事興」及五入一組、缺一不可，二來傳遞「五權分立、五院合作、五院團結」的期盼。（圖擷取自總統府直播）

    2025/02/10 15:30

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今依憲法行使院際調解權，召集五院院長在總統府會商國政，在贈禮部分也暗藏期許，特別準備「花開富貴五福臨門」紅花響杯五入禮盒，送給蒞府五院院長，一來象徵「家和萬事興」及五入一組、缺一不可，二來傳遞「五權分立、五院合作、五院團結」的期盼；另致贈「花開富貴相輔相成」紅花響杯二入禮盒給五院其他代表，勉勵雙向溝通。

    據指出，「花開富貴五福臨門」紅花響杯五入一組，缺一個都無法成就「花開富貴、五福臨門」，一來象徵「家和萬事興」，重申賴總統希望朝野政黨對內競爭、對外團結；二來傳遞賴對「五權分立、五院合作、五院團結」的期待，每個杯子都一樣大、一樣深、一樣重要。送給五院其他代表的「花開富貴相輔相成」紅花響杯二入禮盒，則是勉勵相互輔佐、增進雙向溝通，以及正副院長間協力合作、相輔相成，院務順利推動。

    據透露，賴清德期盼以具體行動邀集五院院長會商國政，建立溝通平台、增進院際合作，也是深刻感受國人對社會團結安定、台灣進步發展的期盼，希望五院帶著總統與社會期待回去，增進院際合作、相輔相成，讓國家穩健前行、持續繁榮，真正迎來花開富貴、五福臨門。

    值得注意的是，總統贈禮順序，也是依照憲法章程所訂，分別是「行政、立法、司法、考試、監察」，從座位安排、贈禮先後，賴清德都以憲法為架構，再次凸顯其堅持合於憲法、守護民主憲政的精神與原則。

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