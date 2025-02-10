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    首頁　>　政治

    國民黨罷免持續送件 蔣萬安：一定與北市藍委站一起

    台北市長蔣萬安今天下午出席台北好購獎勵機制「採購新創開拓獎」頒獎暨交流茶會。（記者蔡思培攝）

    台北市長蔣萬安今天下午出席台北好購獎勵機制「採購新創開拓獎」頒獎暨交流茶會。（記者蔡思培攝）

    2025/02/10 15:42

    〔記者蔡思培／台北報導〕大罷免潮來臨，中選會上週已收到眾多立委罷免案，今天公民團體還會針對國民黨立委持續送件，作家楊双子、九把刀等人也連署要罷免不適任立委。台北市長蔣萬安今表示，一定會和台北市國民黨籍立委站在一起。

    蔣萬安今天下午出席台北好購獎勵機制「採購新創開拓獎」頒獎暨交流茶會，會前被問起罷免潮議題，台北市國民黨立委罷免將陸續送件。蔣萬安表示，一定會和台北市國民黨籍立委站在一起，一直以來不管市政推動、各項經費、中央協助都站在一起。

    蔣萬安也肯定台北市5位國民黨籍立委問政表現、監督中央政府的施政，大家都有目共睹。他也提到，遭發起罷免的國民黨立委李彥秀曾指孩子、住家被跟拍、車子資訊也遭公開，他身為公眾人物也不希望家人受到波及、安全有疑慮。

    值得注意的是，蔣萬安上週曾頒發30萬元獎金給楊双子作品「臺灣漫遊錄」的譯者金翎女士，如今楊双子也發聲挺罷免。對此蔣萬安強調，「臺灣漫遊錄」與楊双子獲得「美國國家圖書獎」非常不易且難得，能讓作品在國際舞台發光發熱，譯者功不可沒，北市府是依照文化獎補助規定頒給金翎30萬元獎勵金，這是對文化工作者、作家、翻譯者、出版人的肯定。

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