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    首頁　>　政治

    徐欣瑩辦公室稱罷免案是最大詐騙案 林思銘相信多數鄉親嗤之以鼻

    面對罷免行動，國民黨新竹縣第1選區立委徐欣瑩（右2）的國會辦公室回應「罷免案簡直就是最大的詐騙案」，（徐欣瑩國會辦公室提供）

    面對罷免行動，國民黨新竹縣第1選區立委徐欣瑩（右2）的國會辦公室回應「罷免案簡直就是最大的詐騙案」，（徐欣瑩國會辦公室提供）

    2025/02/10 13:58

    〔記者黃美珠／新竹報導〕面對罷免行動，國民黨新竹縣第1選區立委徐欣瑩的國會辦公室回應「罷免案簡直就是最大的詐騙案」，第2選區立委林思銘則說，他相信多數的鄉親對這種不理性跟仇恨式的罷免行動，是「嗤之以鼻」。

    徐欣瑩國會辦公室針對「除舊汰欣」團隊發動的罷免案強調，徐欣瑩雖尊重每個民眾的意見和想法，但是目前看到的罷免理由全是不實指控。面對錯誤百出、惡意造謠，「罷免案簡直就是最大的詐騙案」，而更離奇的就是罷免團體自動屏蔽事實澄清，他們公開解釋說明100次以上，卻都被視若無睹。

    林思銘說，新竹縣市是科技智慧城市，以及純樸的客家鄉鎮，相信多數的鄉親對於這種不理性跟仇恨式的罷免行動，嗤之以鼻。

    林思銘呼籲民進黨主席賴清德，這種當家鬧事，浪費國家公帑，製造仇恨的罷免行動，應該懸崖勒馬。而他會繼續會做好立法委員的職責，為新竹縣爭取更多的建設，為鄉親做更好的服務。

    國民黨新竹縣第2選區立委林思銘說，他相信多數的鄉親對這種不理性跟仇恨式的罷免行動，都是「嗤之以鼻」。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣第2選區立委林思銘說，他相信多數的鄉親對這種不理性跟仇恨式的罷免行動，都是「嗤之以鼻」。（記者黃美珠攝）

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