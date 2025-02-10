黃國昌發起「掃除綠衛兵」 沈伯洋酸：這行徑反倒像紅衛兵

沈伯洋質疑，黃國昌先把特定人貼上標籤，再號召群眾「清算」，這種行徑才是標準的「紅衛兵」。（資料照）

2025/02/10 13:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕各地大罷免潮熱度持續，民眾黨代理主席黃國昌9日號召公民加入「掃除綠衛兵」行動，要實質參與大罷免。民進黨立委沈伯洋質疑，黃國昌先把特定人貼上標籤，再號召群眾「清算」，這種行徑才是標準的「紅衛兵」。

沈伯洋今（10日）凌晨在社群媒體Threads發文指出，公民團體在做的罷免行動，是針對不適任的立委並送出連署，但黃國昌當時的第一反應，竟是叫總統賴清德出來辯論。沈伯洋表示，他前幾天曾說過，如果黃國昌真的很在意罷免，應該要去和公民對談，但他卻用「掃除綠衛兵」發起了「掃除公民」的運動。

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沈伯洋質疑，這種「只准我罵人，不准別人反對我」的邏輯，正是紅衛兵的精髓，而且「掃除牛鬼蛇神」就是當時的文革用語，黃國昌竟然直接拿來用，先把特定人貼上標籤，再號召群眾來「清算」，黃國昌才是標準紅衛兵。沈伯洋說：「請讓紅衛兵黃國昌離開立法院，拜託解散國會吧。」

許多網友也在沈伯洋的貼文底下留言：「其實倒閣重選，讓台灣民眾評判，這樣解決問題更快，可惜，他是個懦夫，不敢跟人民直接對話。」、「打砸搶、戴高帽、遊市街、跪著鬥、互相鬥。這些事都還沒發生，是在衛甚麼兵？」、「黃國昌要不要去掃一下國民黨的青年軍啊？」、「不敢提倒閣，整天批鬥民進黨和一般公民，這很共產黨。」、「黃國昌是不會提倒閣就好了，整天打倒誰的，他唯一打倒過的叫時代力量。」

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