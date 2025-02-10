竹縣「除舊汰欣」、「撕銘行動」 今一起北上中選會送件

新竹縣立委第1選區「除舊汰欣」罷免國民黨立委徐欣瑩的團體，今天在新竹縣議會前振臂呼口號「除舊汰欣，罷免徐欣瑩，台灣一定贏」，下午準備送件中選會。（記者黃美珠攝）

2025/02/10 12:39

〔記者黃美珠／新竹報導〕響應全台大罷免，新竹縣公民團體所發起的立委第1選區「除舊汰欣」、第2選區「撕銘行動」，今天早上11點從新竹縣議會出發，各自推著3124份、4410份，要罷免同為國民黨籍立委徐欣瑩和林思銘的連署書，準備下午3點抵達中選會送件，並持續號召全縣鄉親繼續連署衝破第2階段的罷免門檻，讓不適任的立委走人。

「除舊汰欣」團隊發言人、前新竹縣議員余筱菁說，他們在今年春節連假，用12天的時間，在寒風中收到超過3000份的連署書，也收到很多鄉親期待他們行動的聲音。

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她說，這是因為徐欣瑩在這1年立委任內，刪除了客委會預算，踐踏客家人尊嚴和弱勢族群；刪除性平預算，侵害到受性騷擾甚至性侵民眾的權益，使得這些被害者在後續的處理和輔導上將發生很大的問題。這是新竹縣民無法接受的。所以「除舊汰欣」為的是台灣的未來和下一代，他們將持續辦理志工培訓營，鼓勵更多縣民投入。

余筱菁說，「除舊汰欣」第1階段的連署門檻是2153份，他們今天將送出3124份，第2階門檻的連署門檻將是3萬份，他們把目標訂定在4萬5000份，甚至5萬份，所以仍持續連署中，不因送件而暫停，請鄉親繼續「支援收瑩」。

新竹縣第2選區發動「撕銘行動」的公民團體代表說，要罷免林思銘的第1階段門檻是2300份，今天將送出4410分，第2階段的門檻則要2萬3000份，他們計畫要在60天內爭取到3萬份，任務很艱鉅。

為此，民進黨籍新竹縣議員歐陽霆及其辦公室同仁從旁給予協助。

「撕銘行動」團隊表示，在真正拿到中選會提供的格式之前，他們會用「宣傳小蜜蜂」在顯眼的街區舉牌、提供QR Code給鄉親掃描、收集民眾聯絡資料。且為避免在公布2階連署活動資訊時，被網路上Threads等平台的演算法所埋沒，將會用實際、主動聯絡通知民眾來做第2階段連署的方式持續推動，並擴展更多現場連署點和聲援店家，屆時再放中選會提供的標準格式給民眾填寫，再透過店家回收。

「撕銘行動」代表還說，會要罷免林思銘，主要是立法院先前通過選罷法修正案，嚴格提高罷免連署門檻，引發各界強烈反彈。而作為國民黨立院黨團書記長的林思銘，在上個會期推動不合理法案、無視預算提案荒謬程度，甚至對多項具爭議性的提案均簽名連署。

為了趕在罷免新法生效前能充分把握民眾的罷免權利，所以他們跟許多罷免團體一起加快腳步遞件，今天下午3點將到中選會送交第1階段罷免連署書，展現新竹縣民對林思銘的不滿，也呼籲竹縣立委第2選區的選民們一同關注此事。

新竹縣立委第2選區「撕銘行動」團隊今天帶著4110份的罷免連署書要北上中選會送件。（記者黃美珠攝）

新竹縣立委第1選區的「除舊汰欣」行動團隊，今天抱著3124份要罷免國民黨立委徐欣瑩的連署書北上。（記者黃美珠攝）

新竹縣立委第2選區「撕銘行動」團隊今天帶著4110份的罷免連署書要北上中選會送件。（記者黃美珠攝）

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