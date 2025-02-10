電話查水表？花蓮罷免傅崐萁再傳官方違法介入 檢方已分案調查

有民團發起「微光花蓮，拔傅行動」號召一同罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁，不過卻傳出花蓮縣府戶政人員登門查核罷免人資料，花蓮地檢署今指出已經收到最高檢提供的民眾檢舉資料將分案辦理。（記者王錦義攝）

2025/02/10 12:11

〔記者王錦義／花蓮報導〕民團發起「微光花蓮，拔傅行動」號召罷免國民黨立法院黨團總召傅崐萁，卻傳出花蓮縣政府戶政人員登門查核罷免人資料，中選會6日發公文制止後，又傳出有人接到電話詢問「請問您罷免單是你親填的嗎？想要和你確認住家地址」，對此，記者上午向縣府民政處查證，民政處長明良臻稱開會中、晚點回應。

花蓮地檢署今早表示，地檢署已經收到最高檢察署提供的民眾檢舉資料，目前已分案調查中。民進黨花蓮縣議員胡仁順說，此案自5日下午遭首次舉報至今已5天，罷免送案後，戶政所主任找了多位里長開會討論帶路，而且縣長徐榛蔚任用的政務官、民政處長明良臻也在現場，是否有暗示里長、戶政人員要幫忙什麼？這不是政治介入選舉罷免，什麼才是政治介入選舉罷免？

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花蓮縣罷免立委傅崐萁第1階段連署3日送中選會，5日花蓮就傳出有連署民眾被戶政單位登門查對資料，要了解罷免傅崐萁的連署書是否為本人親簽。中選會6日發文給花蓮，公文指出地方選委會要在符合法定要件時才可以寄送「查詢單」，此為地方選委會依法協查罷免提議名冊的法定權責範疇，但「不可恣意為之」，也「不能用電話查詢或面訪等方式來替代」。

不過，花蓮縣許姓網友昨晚在網路上貼出花蓮縣選委會的查詢單，貼文說，晚上八點多接到電話對方詢問「請問您罷免單是妳親填的嗎？想要和妳確認住家地址」，回答「是」之後對方就掛斷電話，他留下通話紀錄為證，貼文強調，「查詢單確認無誤，回郵寄出。查水表無實權亦無法，別怕。罷免就是我們的權利」。

電視評論員陳財能今天上午也到花蓮縣選舉委員會陳情希望縣選委會維持公正選舉，他說，根據《公職人員選舉罷免法》及其《公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法》的規定來看，花蓮縣選舉委員會及民政處轄下戶政機關的查對行為，是地方政府利用職權恣意妄為妨礙公民罷免權，甚至故意恐嚇公民權之自由意志，他將蒐集相關證據後，12日到地檢署告發花蓮縣府民政處長等人涉嫌違反選罷法等。

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