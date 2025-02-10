泰總理訪北京媚中 謝金河：泰國才是中國不可分割的一部分

泰國總理貝東塔（左）走訪北京，6日與中國國家主席習近平（右）會面。（歐新社資料照）

2025/02/10 12:30

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續運用外交手段展現併吞台灣野心，泰國總理巴東丹·貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）近日訪中，雙方聯合聲明稱「台灣是中國不可分割的一部分」，對此，財信傳媒董事長謝金河稱，泰國才是把自己鎖進了中國，泰國經濟實質上已是「中國不可分割的一部分」。

謝金河昨晚在臉書發文，指泰方此舉可以看出泰國前總理塔克辛（Thaksin）家族明顯的親中立場，及泰國執政當局對台灣的態度，「但從另一個角度看，泰國把自己鎖進了中國，泰國經濟實質上已是中國不可分割的一部分，而且，中國過剩產能的殺戮正在對泰國帶來沈重的壓力與衝擊。」

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謝金河指出：「中國的產業入侵泰國，尤其是電商像Temu的廉價商品，已經讓泰國在地製造業紛紛關門大吉。」

謝金河續指，「泰國為了力挽狂瀾，只能在觀光業使力，希望更多中國觀光客能振興泰國經濟，但緬甸的事件（詐騙園區）仍深深影響泰國的觀光」，同時「中國的消費力在減退中。泰國把自己鎖進中國，反而讓泰國經濟愈陷愈深。」

有別於中國不確定的經濟，謝金河寫道：「這些年，台商正逐漸把生產基地移向泰國，眾多的印刷電路板企業都到泰國投資……，台灣的台達電在泰國的泰達電在泰國貪瘠的資本市場，居然能開出燦爛的花朵。」

他比喻：「在泰國，泰達電的地位有如台積電在台灣。泰達電彷佛是泰國經濟轉型的一座燈塔。」

謝金河最後提到：「如果泰國領導人有這個體認，善待台灣，台灣恊助泰國的可能更多！貝東塔這回踢台灣一腳，對泰國沒有幫助！」

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