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    NCC收750元審查費惹議 立院民進黨團：會和行政部門磋商

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長陳培瑜回應媒體提問。（記者謝君臨翻攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長陳培瑜回應媒體提問。（記者謝君臨翻攝）

    2025/02/10 11:57

    〔記者謝君臨／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）宣布，民眾從國外網購第二級電信管制射頻器材包括手機、藍芽耳機等寄回台灣，本月起每案審查費750元，引發民眾質疑。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（10）日表示，中午行政院召開行政立法協調會報，黨團一定會為民發聲，把社會各界的質疑，和行政部門好好進行磋商。

    NCC表示，為維持國內電波秩序，讓國人都享用優質無線通訊品質，且考量民眾進口貨物有其時效性，審查申請人提供的自用切結書及產品規格型錄等文件，確認進口貨品無線電頻段及發射功率符合我國規定，應按行政成本收費，因此新增自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費750元。

    但NCC也強調，新制範圍僅限「郵寄自用」，若民眾出國自己隨身帶回的射頻器材，例如手機、遊戲機等自用產品，5部以下不需繳審查費用。

    對此，吳思瑤表示，週末收到非常多3C使用族群，更多的是年輕世代朋友的意見，今天中午的行政立法協調會報，民進黨團會把民意帶到行政院。她說，750元審查費是否合理？行政作業成本如何試算？會把民意聲音、社會各界質疑，和行政部門好好磋商討論。

    吳思瑤指出，NCC作為一個獨立機關，當然需要有更多討論過程，民進黨團尊重獨立機關作為，但反映民意、為民意發聲，民進黨團會努力面對，今天中午的會議，針對NCC審查費這件事，會優先和行政部門提出意見。

    吳思瑤也強調，NCC是獨立機關，不是任何人可以直接要求它要如何做，「我們尊重獨立機關職權，但也一定會反映民意」，所以針對750元審查費的政策作為，希望把民意帶到NCC，讓該獨立機關能夠審慎面對、妥處現在社會大眾不同的看法，好好做出回應。

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